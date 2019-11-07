Джо Пеши сообщил о выходе своего первого за 21 год альбома

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американский актер Джо Пеши анонсировал выход пластинки, первой после 21-летнего перерыва, . Американский актер Джо Пеши анонсировал выход пластинки, первой после 21-летнего перерыва, сообщает NME.

Новый диск под названием "Пеши … все еще поет" (Pesci… Still Singing) выйдет 29 ноября.

Его первый альбом Little Joe Sure Can Sing! появился в 1968 году, а предыдущий — Vincent Laguardia Gambini Sings Just For You — в 1998 году.

Последняя киноработа с участием Пеши — "Ирландец" — будет доступна к просмотру на Netflix с 27 ноября.