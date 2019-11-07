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РИА Новости
Культура

Джо Пеши сообщил о выходе своего первого за 21 год альбома

14:30 07.11.2019
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© REUTERS / Mario AnzuoniАмериканский актер, комик и певец Джозеф Фрэнк Пеши
Американский актер, комик и певец Джозеф Фрэнк Пеши
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Американский актер Джо Пеши анонсировал выход пластинки, первой после 21-летнего перерыва, сообщает NME.
Новый диск под названием "Пеши … все еще поет" (Pesci… Still Singing) выйдет 29 ноября.
Его первый альбом Little Joe Sure Can Sing! появился в 1968 году, а предыдущий — Vincent Laguardia Gambini Sings Just For You — в 1998 году.
Последняя киноработа с участием Пеши — "Ирландец" — будет доступна к просмотру на Netflix с 27 ноября.
В недавнем интервью The Guardian Роберт Де Ниро рассказал, что ему пришлось уговаривать завершившего карьеру актера вместе с ним и Аль Пачино принять участие в картине Скорсезе.
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