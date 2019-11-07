Депутат прокомментировал публикацию карты Украины без Крыма в NYT

ЛИВАДИЯ (Крым), 7 ноя - РИА Новости. Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель считает факт публикации карты Украины без Крыма изданием New York Times не ошибкой, а признанием реальности.

Он добавил, что процессы народной дипломатии приносят свои плоды, в том числе на примере этой публикации.