Депутат прокомментировал публикацию карты Украины без Крыма в NYT

ЛИВАДИЯ (Крым), 7 ноя - РИА Новости. Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель считает факт публикации карты Украины без Крыма изданием New York Times не ошибкой, а признанием реальности.
Американская газета The New York Times ранее опубликовала карту Украины без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало исправить ошибку и "не играть на руку российской пропаганде". По данным посольства, американское издание использовало карту Украины без Крыма в одной из своих последних статей.
"Прекрасная история, что еще сказать. Уважаемое издание опубликовало карту, которая соответствует действительности. Мы понимаем, что власти Украины сейчас будут выносить протесты и так далее, но де-юре и де-факто Крым – часть Российской федерации. И мир все больше понимает это. Я считаю, что это не ляп, а то, что в сознании людей уже укоренилось мнение, что Крым – территория России", - сказал РИА Новости Гемпель в кулуарах пятой юбилейной конференции "Крым в современном международном контексте".
Он добавил, что процессы народной дипломатии приносят свои плоды, в том числе на примере этой публикации.
14 ноября 2018, 13:42РИА НовостиУкраинский телеканал показал карту страны без Крыма