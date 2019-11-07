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РИА Новости

Депутат прокомментировал публикацию карты Украины без Крыма в NYT

12:54 07.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту. Архивное фото
ЛИВАДИЯ (Крым), 7 ноя - РИА Новости. Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель считает факт публикации карты Украины без Крыма изданием New York Times не ошибкой, а признанием реальности.
Американская газета The New York Times ранее опубликовала карту Украины без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало исправить ошибку и "не играть на руку российской пропаганде". По данным посольства, американское издание использовало карту Украины без Крыма в одной из своих последних статей.
"Прекрасная история, что еще сказать. Уважаемое издание опубликовало карту, которая соответствует действительности. Мы понимаем, что власти Украины сейчас будут выносить протесты и так далее, но де-юре и де-факто Крым – часть Российской федерации. И мир все больше понимает это. Я считаю, что это не ляп, а то, что в сознании людей уже укоренилось мнение, что Крым – территория России", - сказал РИА Новости Гемпель в кулуарах пятой юбилейной конференции "Крым в современном международном контексте".
Он добавил, что процессы народной дипломатии приносят свои плоды, в том числе на примере этой публикации.
Бухта Ласпи в Крыму. Архивное фото
14 ноября 2018, 13:42РИА Новости
Украинский телеканал показал карту страны без Крыма
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Юрий ГемпельThe New York TimesКрымВашингтон (штат)Вашингтон (город)УкраинаВ мире
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