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РИА Новости

Первый грузовой поезд, следующий из Китая в Европу, пересек пролив Босфор

12:50 07.11.2019
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CC0 / JLB1988 / Пролив БосфорВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор
CC0 / JLB1988 / Пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор. Архивное фото
АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Первый грузовой поезд, следующий из Китая в Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, прошел через подземный тоннель под Босфором Мармарай, передает телеканал TRT.
Сообщается, что поезд China Railway Express отправился в путь из китайского города Шиан, состав из 21 вагона длиной 820 метров везет 42 контейнера. За 12 дней он должен преодолеть около 11,5 тысячи километров, пройдя через 10 стран. Пункт назначения поезда – столица Чехии Прага.
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"Средний транспортный коридор", который еще называют "железным шелковым путем", проходит по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и через тоннель Мармарай, соединяющий Европу с Азией. Планируется, что благодаря этому маршруту удастся сократить расходы и время на транспортировку грузов из Китая в Европу.
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БосфорКитайВ мире
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