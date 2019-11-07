Первый грузовой поезд, следующий из Китая в Европу, пересек пролив Босфор

Сообщается, что поезд China Railway Express отправился в путь из китайского города Шиан, состав из 21 вагона длиной 820 метров везет 42 контейнера. За 12 дней он должен преодолеть около 11,5 тысячи километров, пройдя через 10 стран. Пункт назначения поезда – столица Чехии Прага.

"Средний транспортный коридор", который еще называют "железным шелковым путем", проходит по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и через тоннель Мармарай, соединяющий Европу с Азией. Планируется, что благодаря этому маршруту удастся сократить расходы и время на транспортировку грузов из Китая в Европу.