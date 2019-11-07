Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T12:29Z
https://ria.ru/20191107/1560667286.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155958/66/1559586636_0:73:2853:1677_1036x0_80_0_0_f5d9dfb4e7fab5b659bf26a030200b45.jpg
РИА Новости

Володин: случаи осквернения могил солдат в Европе говорят о кризисе в умах

12:29 07.11.2019
150
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на конференции в МГИМО отметил важность того, чтобы в Европе чтили память павших в борьбе с нацизмом солдат, и подчеркнул, что надругательство над их могилами говорит о кризисе в умах политиков.
В четверг в МГИМО проходит Международная российско-словацкая научная конференция, посвященная 75-й годовщине Словацкого национального восстания. В ходе открытия конференции состоялась церемония присвоения звания почетного доктора МГИМО председателю Национального Совета Словакии Андрею Данко.
"Для нас крайне важно, чтобы все европейские страны эту память чтили. Да, могут прийти правые, могут прийти левые во власть, демократы, консерваторы, могут быть разные убеждения. Но мы должны осознать, что если бы не победа в той войне, не было бы ни правых, ни левых, а были бы концлагеря и уничтожены нации и народы", - сказал Володин.
Он подчеркнул, что осквернение могил павших солдат не достойно цивилизации. "Надругательство над могилами солдат, которые погибли ради того, чтобы страна жила, и ради того, чтобы рождались дети, говорит о глубоком кризисе, в первую очередь, в умах политиков", - считает председатель Госдумы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
3 ноября, 01:03РИА Новости
Захарова резко осудила осквернение мемориала Жукову в Одессе
Обращаясь к Данко, Володин отметил, что отношения Словакии и России строятся на принципах дружбы, взаимности и отсутствия двойных стандартов, и подчеркнул роль словацкого восстания для победы во Второй мировой войне.
"Восстание в Словакии приблизило победу. Восстание в Словакии сберегло большое количество наших солдат и офицеров. И ценою своей жизни граждане Словакии сделали все для того, чтобы как можно быстрее пришла победа в Европу", - добавил Володин.
1100001
Обсудить 3
Госдума РФМГИМОВячеслав ВолодинЕвропаВ мире
Рекомендуем
ТВ-пульт
Россияне купили более пяти миллионов цифровых приставок
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ надеется, что Киев снимет обвинения против Вышинского
Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже
В ОБСЕ рассмотрят инцидент с избиением журналиста РИА Новости в Париже
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал, сколько потеряли страны ЕС от антироссийских санкций
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
ДНР уведомила ОБСЕ о готовности начать отвод сил в районе Петровского
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин предложил обсудить идею встречи ветеранов Второй мировой и потомков
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Иране рассказали о работе по обогащению урана в Фордо
Жители Западной Германии приветствуют жителей Восточной Германии. 1989 год
Около 60% россиян не знают, кто возвел Берлинскую стену, показал опрос
Сирия
Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В графике Путина пока нет встречи с Эрдоганом, заявил Песков
Оператор во время прямого эфира
Украинский телеканал "Прямой" заявил, что у его владельца проводят обыски
Ученые ведут раскопки в одиночной могиле, где предположительно захоронен Сезар Шарль-Этьен Гюден
Экспертиза подтвердила, что в Смоленске нашли останки соратника Наполеона
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Правительство одобрило договор с ОАЭ о передаче осужденных
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев утвердил состав оргкомитета экспортного форума "Сделано в России"
Петр Порошенко
Порошенко снова не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
Лента новостейМолния