Володин: случаи осквернения могил солдат в Европе говорят о кризисе в умах

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на конференции в МГИМО отметил важность того, чтобы в Европе чтили память павших в борьбе с нацизмом солдат, и подчеркнул, что надругательство над их могилами говорит о кризисе в умах политиков.

В четверг в МГИМО проходит Международная российско-словацкая научная конференция, посвященная 75-й годовщине Словацкого национального восстания. В ходе открытия конференции состоялась церемония присвоения звания почетного доктора МГИМО председателю Национального Совета Словакии Андрею Данко.

"Для нас крайне важно, чтобы все европейские страны эту память чтили. Да, могут прийти правые, могут прийти левые во власть, демократы, консерваторы, могут быть разные убеждения. Но мы должны осознать, что если бы не победа в той войне, не было бы ни правых, ни левых, а были бы концлагеря и уничтожены нации и народы", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что осквернение могил павших солдат не достойно цивилизации. "Надругательство над могилами солдат, которые погибли ради того, чтобы страна жила, и ради того, чтобы рождались дети, говорит о глубоком кризисе, в первую очередь, в умах политиков", - считает председатель Госдумы.

Обращаясь к Данко, Володин отметил, что отношения Словакии и России строятся на принципах дружбы, взаимности и отсутствия двойных стандартов, и подчеркнул роль словацкого восстания для победы во Второй мировой войне.