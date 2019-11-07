Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Идлиб – семь, Латакия – девять, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Идлиб – 12, Латакия – три, Хама – два", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Эль-Джахман провинции Идлиб жителям выдали 500 продовольственных наборов.