Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

"Еще больше сомнений". Эксперт об объяснениях США по поводу сирийской нефти В Госдепе рассказали, кто добывает нефть в подконтрольных США сирийских районах. Эти объяснения вызывают новые вопросы, отметил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.