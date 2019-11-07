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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

12:27 07.11.2019
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 24, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Идлиб – семь, Латакия – девять, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – семь, Идлиб – 12, Латакия – три, Хама – два", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Эль-Джахман провинции Идлиб жителям выдали 500 продовольственных наборов.
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