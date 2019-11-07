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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковные власти выписали штрафов на 50 млн рублей за неуборку борщевика

12:20 07.11.2019 (обновлено: 12:22 07.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 50 миллионов рублей штрафов выписано в Московской области за непроведение мероприятий по борьбе с борщевиков, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
По данным пресс-службы, с начала года в Московской области составлены более семисот протоколов за халатное отношение к проведению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

"С начала года суммы наложенных штрафов за непроведение мероприятий по удалению борщевика превысили 50 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба слова главы ведомства Владислава Когана.

Он напомнил, что правообладатели земельных участков обязаны истреблять борщевик Сосновского. В противном случае нарушители-физические лица могут получить штраф до 5 тысяч рублей, должностные лица – до 50 тысяч, а юрлицам грозят санкции до 1 миллиона рублей.
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