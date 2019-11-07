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РИА Новости

ФосАгро за девять месяцев увеличила поставки удобрений аграриям на 7,9%

12:06 07.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион"* (Группа "ФосАгро") за 9 месяцев текущего года увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям на 7,9% – до 2,67 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании.
"Драйвером роста стало дальнейшее увеличение спроса на экологичные фосфорсодержащие и комплексные минеральные удобрения ФосАгро. Поставки продукции производства ФосАгро аграриям выросли на 9,8% – до 2,3 миллиона тонн, в то время как объем реализации сетью продукции сторонних производителей сохранился на уровне прошлого года", – говорится в пресс-релизе.
По словам генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева. в ближайшее время компания планирует перейти на новую продуктовую концепцию, основанную на идее экологической чистоты и сопричастности ФосАгро ценностям российского "зеленого стандарта".
"Мы стали первым производителем минеральных удобрений – активным участником проектов по созданию российского защищенного бренда "зеленой" продукции – "Зеленого стандарта". Недавно была представлена экологическая маркировка российских минеральных удобрений, которая наряду с сельхозпродукцией, войдет в страновой брендированный сегмент продукции с улучшенными экологическими характеристиками. Мы убеждены, что переход на "зеленые" стандарты поможет упростить достижение задачи удвоения несырьевого неэнергетического экспорта, как за счет расширения присутствия на традиционных рынках, так и благодаря открытию новых рынков для российской сельхозпродукции и минеральных удобрений", – отметил Гурьев.
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев
24 октября, 11:12РИА Новости
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В пресс-службе напомнили, что в прошлом годку "ФосАгро-Регион" впервые в своей истории поставил на российский рынок более одного миллиона тонн комплексных удобрений - именно их применение позволяет российским аграриям добиваться повышения урожайности и товарных свойств пшеницы, ячменя, риса, сои, масличных и технических культур и обеспечивать отечественные перерабатывающие отрасли сырьем стабильно высокого качества. Эффективность марок ФосАгро подтверждается продолжающимся ростом спроса: в январе-сентябре 2019 года российские сельхозпредприятия закупили на 13,7% больше фосфорсодержащих и комплексных удобрений ФосАгро, чем годом ранее.
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Андрей ГурьевРоссияФосАгроНовости компаний - Экономика
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