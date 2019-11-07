ФосАгро за девять месяцев увеличила поставки удобрений аграриям на 7,9%

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион"* (Группа " Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион"* (Группа " ФосАгро ") за 9 месяцев текущего года увеличила общий объем поставок минеральных удобрений российским аграриям на 7,9% – до 2,67 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании.

"Драйвером роста стало дальнейшее увеличение спроса на экологичные фосфорсодержащие и комплексные минеральные удобрения ФосАгро. Поставки продукции производства ФосАгро аграриям выросли на 9,8% – до 2,3 миллиона тонн, в то время как объем реализации сетью продукции сторонних производителей сохранился на уровне прошлого года", – говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора ФосАгро Андрея Гурьева . в ближайшее время компания планирует перейти на новую продуктовую концепцию, основанную на идее экологической чистоты и сопричастности ФосАгро ценностям российского "зеленого стандарта".

"Мы стали первым производителем минеральных удобрений – активным участником проектов по созданию российского защищенного бренда "зеленой" продукции – "Зеленого стандарта". Недавно была представлена экологическая маркировка российских минеральных удобрений, которая наряду с сельхозпродукцией, войдет в страновой брендированный сегмент продукции с улучшенными экологическими характеристиками. Мы убеждены, что переход на "зеленые" стандарты поможет упростить достижение задачи удвоения несырьевого неэнергетического экспорта, как за счет расширения присутствия на традиционных рынках, так и благодаря открытию новых рынков для российской сельхозпродукции и минеральных удобрений", – отметил Гурьев.