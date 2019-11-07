В Пекине презентовали книгу "Москва-Пекин: истории из семейного альбома"

МОСКВА, 7 ноя - " Проект "Россия-Китай: главное . В посольстве России в Китае в четверг состоялась презентация книги "Москва-Пекин: истории из семейного альбома", выпущенной к 70-летию российско-китайских отношений.

Автор труда – знаменитый китайский русист, профессор Ли Иннань, дочь знаменитого китайского революционера Ли Лисаня и Елизаветы Кишкиной, патриарха современной китайской русистики. Ее жизнь неразрывно связана с судьбами народов Китая и России, с отношениями двух стран.

"Книга родилась достаточно быстро, работа над ней началась в мае. Это – сборник коротких рассказов и зарисовок из жизни, привязанных к старым фотографиям. Книга построена вокруг русского языка, русской культуры, рассказывает про отношения между нашими странами на примере отдельно взятой семьи", - говорит автор.

В богато иллюстрированном томе собрано 19 историй, рассказывающих о событиях 1949 года, когда родилась Китайская народная республика, о жизни в советской школе в Пекине, об опыте преподавания русского языка в Китае, о ярких страницах российско-китайских гуманитарных обменов и многом другом.