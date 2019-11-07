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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Пекине презентовали книгу "Москва-Пекин: истории из семейного альбома"

11:59 07.11.2019
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© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В посольстве России в Китае в четверг состоялась презентация книги "Москва-Пекин: истории из семейного альбома", выпущенной к 70-летию российско-китайских отношений.
Автор труда – знаменитый китайский русист, профессор Ли Иннань, дочь знаменитого китайского революционера Ли Лисаня и Елизаветы Кишкиной, патриарха современной китайской русистики. Ее жизнь неразрывно связана с судьбами народов Китая и России, с отношениями двух стран.
"Книга родилась достаточно быстро, работа над ней началась в мае. Это – сборник коротких рассказов и зарисовок из жизни, привязанных к старым фотографиям. Книга построена вокруг русского языка, русской культуры, рассказывает про отношения между нашими странами на примере отдельно взятой семьи", - говорит автор.
В богато иллюстрированном томе собрано 19 историй, рассказывающих о событиях 1949 года, когда родилась Китайская народная республика, о жизни в советской школе в Пекине, об опыте преподавания русского языка в Китае, о ярких страницах российско-китайских гуманитарных обменов и многом другом.
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Это не первый труд, написанный в семье Ли Иннань про историю России и Китая на примере отдельной судьбы. Представитель старшего поколения семьи Елизавета Кишкина ранее написала автобиографический труд "Из России в Китай: путь длиною в сто лет".
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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