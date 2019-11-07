В графике Путина пока нет встречи с Эрдоганом, заявил Песков

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, а телефонные переговоры могут быть согласованы оперативно в любой момент, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган сказал журналистам, что намерен обсудить с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии.
"Пока в планах встречи нет. Телефонные переговоры могут быть оперативно согласованы в любой момент", - отметил Песков.