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РИА Новости

В графике Путина пока нет встречи с Эрдоганом, заявил Песков

11:54 07.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, а телефонные переговоры могут быть согласованы оперативно в любой момент, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган сказал журналистам, что намерен обсудить с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии.
"Пока в планах встречи нет. Телефонные переговоры могут быть оперативно согласованы в любой момент", - отметил Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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