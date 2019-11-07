Церемония награждения победителей конкурса журналистики "ПРО Образование"

Участники:
- первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Павел ЗЕНЬКОВИЧ;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадий ОНИЩЕНКО;
- декан факультета журналистики МГУ М.В. Ломоносова, президент Национальной ассоциации исследователей масс-медиа Елена ВАРТАНОВА;
- заведующий лабораторией образовательной и молодежной журналистики НИУ ВШЭ, председатель Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий образовательной деятельности при Министерстве просвещения Российской Федерации Александр МИЛКУС;
- главный редактор журнала "Кот Шредингера", член координационного совета научно-просветительской программы "Всенаука" Григорий ТАРАСЕВИЧ;
- представители министерств, ведущие ученые, журналисты, педагоги.
Учредитель Всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование" – Министерство просвещения Российской Федерации. Одна из задач конкурса – популяризация образовательной журналистки. Всего было подано порядка 900 заявок. Представлены не только мегаполисы – среди участников конкурса очень много жителей относительно небольших городов. Около ста заявок пришли из поселков, сел и деревень. Во время церемонии награждения станут известны победители в десяти номинациях.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Павел ЗЕНЬКОВИЧ;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадий ОНИЩЕНКО;
- декан факультета журналистики МГУ М.В. Ломоносова, президент Национальной ассоциации исследователей масс-медиа Елена ВАРТАНОВА;
- заведующий лабораторией образовательной и молодежной журналистики НИУ ВШЭ, председатель Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий образовательной деятельности при Министерстве просвещения Российской Федерации Александр МИЛКУС;
- главный редактор журнала "Кот Шредингера", член координационного совета научно-просветительской программы "Всенаука" Григорий ТАРАСЕВИЧ;
- представители министерств, ведущие ученые, журналисты, педагоги.
Учредитель Всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование" – Министерство просвещения Российской Федерации. Одна из задач конкурса – популяризация образовательной журналистки. Всего было подано порядка 900 заявок. Представлены не только мегаполисы – среди участников конкурса очень много жителей относительно небольших городов. Около ста заявок пришли из поселков, сел и деревень. Во время церемонии награждения станут известны победители в десяти номинациях.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/