Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T11:38Z
https://ria.ru/20191107/1560665120.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

Полицейские задержали безработного москвича, "заминировавшего" Петровку, 38

11:38 07.11.2019
186
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против москвича, который напился и "заминировал" здание столичного главка полиции на Петровке, 38, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
"В службу "02" позвонил неизвестный и сообщил, что здание на Петровке, 38, заминировано. Сотрудники полиции обследовали прилегающую к комплексу зданий ГУ МВД России по городу Москве территорию, взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было", - рассказали в пресс-службе.
Посетитель ярмарки вакансий
21 октября, 12:57РИА Новости
Число официально безработных россиян за неделю снизилось на 0,4%
Инцидент произошел, добавили в полиции, 2 ноября. В тот же день полицейские обнаружили владельца телефона - им оказался безработный 33-летний москвич. Как оказалось, он звонил в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог.
Шестого ноября полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, максимальная санкция которой - 8 лет лишения свободы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Полицейский автомобиль
4 ноября, 11:21РИА Новости
У безработного москвича угнали Mercedes почти за пять миллионов рублей
530040
Обсудить 1
МВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что Путин поддерживает работу поисковых отрядов
Саперы
Саперы обезвредили снаряд от гранатомета, найденный в Новой Москве
Инспектор ГИБДД
В Петербурге водитель сбил полицейского, пытаясь скрыться от погони
Стела Крым — край партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
Украина закрыла один из трех пунктов пропуска на границе с Крымом
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
Регионы получают недостаточно денег на пожарную технику, считает депутат
Статуя Фемиды
Мосгорсуд оставил в СИЗО Чирцова, толкнувшего полицейского
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Югры истязал экс-супругу, удерживая ее и детей против их воли
Автомобиль такси
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей
Иностранная туристка на Манежной площади
В Москве зафиксировали низкий уровень содержания кислорода в воздухе
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
Представитель ОБСЕ надеется, что Киев снимет обвинения против Вышинского
Стоп-кадр передачи с участием политического деятеля Павла Пятницкого
Устроивший в Москве стрельбу правозащитник Пятницкий предстанет перед судом
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
В ФСБ заявили об активизации попыток Запада расшатать ситуацию в СНГ
Заслуженный артист Российской Федерации Александр Купцов
Умер актер из сериала "Неотложка" Александр Купцов
Директор ФСБ РФ Александр Бортников
В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
Лента новостейМолния