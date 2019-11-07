Полицейские задержали безработного москвича, "заминировавшего" Петровку, 38

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против москвича, который напился и "заминировал" здание столичного главка полиции на Петровке, 38, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

"В службу "02" позвонил неизвестный и сообщил, что здание на Петровке, 38, заминировано. Сотрудники полиции обследовали прилегающую к комплексу зданий ГУ МВД России по городу Москве территорию, взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было", - рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел, добавили в полиции, 2 ноября. В тот же день полицейские обнаружили владельца телефона - им оказался безработный 33-летний москвич. Как оказалось, он звонил в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог.