Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T11:30Z
https://ria.ru/20191107/1560664656.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155191/48/1551914843_0:72:640:432_1036x0_80_0_0_5ba2d051179ae742b77359a91761785d.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Начались перевозки из РФ в КНР через Амур судами на воздушной подушке

11:30 07.11.2019
10
© РИА Новости / Евгений Загребнов Строительство моста Нижнеленинское-Тунцзян. 18 марта 2019
Строительство моста Нижнеленинское-Тунцзян. 18 марта 2019
© РИА Новости / Евгений Загребнов
МОСКВА, 7 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В порту пограничного города Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) началось сезонное транспортное сообщение с использованием судов на воздушной подушке для перевозки пассажиров и небольших объёмов грузов между Китаем и Россией.
Между Тунцзяном и российским селом Нижнеленинское курсируют два китайских судна на воздушной подушке. За первый день открытия транспортного сообщения были совершены почти 150 рейсов.
Подобное транспортное сообщение с использованием судов на воздушной подушке в данном регионе действует с 1999 года. В минувшее воскресенье город Хэйхэ, один из важнейших портов провинции Хэйлунцзян, также открыл сообщение судов на воздушной подушке до российского Благовещенска. Сезонное сообщение с помощью судов на воздушной подушке продлится два месяца, пока река Хэйлунцзян (Амур) не покроется льдом.
Мужчина фотографирует на мобильный телефон на набережной в Маньчжурии
6 ноября, 15:05Россия-Китай: Главное
Число посетителей зоны взаимной торговли в Маньчжурии выросло в 3,5 раза
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеХэйлунцзянРоссия
Рекомендуем
Мужчина фотографирует на мобильный телефон на набережной в Маньчжурии
Число посетителей зоны взаимной торговли в Маньчжурии выросло в 3,5 раза
Город Пекин
В Пекине презентовали книгу "Москва-Пекин: истории из семейного альбома"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская компания откроет производство в Малайзии
Район Пудун в Шанхае
Россия и КНР подпишут на ЭКСПО в Шанхае соглашений на сумму более $350 млн
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
РФПИ создаст национальный центр по привлечению инвестиций в регионы
Логотип Восточного экономического форума
Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи
Лавров сообщил о работе комиссии по сотрудничеству России и Греции
Клавиатура компьютера
Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Российско-китайский молодежный медиа-лагерь открылся в городе Уси в КНР
Шанхай
Китайские производители демонстрируют передовые технологии на CIIE-2019
Ноутбук
Предприятия Алтая и Казахстана будут работать на единой веб-системе
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Российские банки присоединились к службе контроля платежей от SWIFT
Заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев
Минпромторг: Россия выигрывает от расширения открытости экономики Китая
Амазония
В Бразилии сняли запрет на выращивание сахарного тростника в Амазонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
Лента новостейМолния