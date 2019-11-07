Начались перевозки из РФ в КНР через Амур судами на воздушной подушке

Между Тунцзяном и российским селом Нижнеленинское курсируют два китайских судна на воздушной подушке. За первый день открытия транспортного сообщения были совершены почти 150 рейсов.

Подобное транспортное сообщение с использованием судов на воздушной подушке в данном регионе действует с 1999 года. В минувшее воскресенье город Хэйхэ, один из важнейших портов провинции Хэйлунцзян, также открыл сообщение судов на воздушной подушке до российского Благовещенска. Сезонное сообщение с помощью судов на воздушной подушке продлится два месяца, пока река Хэйлунцзян (Амур) не покроется льдом.