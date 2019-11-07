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РИА Новости

Пресс-конференция о стратегии развития компании "Сберлогистика"

11:21 07.11.2019 (обновлено: 11:23 07.11.2019)
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13 ноября в 09:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Сберлогистика" — новый игрок на российском рынке логистических услуг".
Участники:
- первый заместитель председателя Правления Сбербанка Лев ХАСИС;
- генеральный директор компании "Сберлогистика" Сергей МАЛЫШЕВ.

Мероприятие посвящено выходу на рынок и стратегии развития компании "Сберлогистика", о создании которой было объявлено в мае 2019 года. В июне банк закрыл сделку по вхождению в капитал логистической платформы Shiptor, которая стала частью бизнеса "Сберлогистики". Сегодня "Сберлогистика" — это логистический оператор федерального масштаба, развивающий собственную складскую инфраструктуру, курьерскую доставку и сеть пунктов выдачи заказов во всех регионах России. Компания реализует технологичные логистические решения с едиными стандартами качества сервиса по всей стране и за рубежом для частных и корпоративных клиентов.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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