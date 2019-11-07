Пресс-конференция о стратегии развития компании "Сберлогистика"

Участники:
- первый заместитель председателя Правления Сбербанка Лев ХАСИС;
- генеральный директор компании "Сберлогистика" Сергей МАЛЫШЕВ.
Мероприятие посвящено выходу на рынок и стратегии развития компании "Сберлогистика", о создании которой было объявлено в мае 2019 года. В июне банк закрыл сделку по вхождению в капитал логистической платформы Shiptor, которая стала частью бизнеса "Сберлогистики". Сегодня "Сберлогистика" — это логистический оператор федерального масштаба, развивающий собственную складскую инфраструктуру, курьерскую доставку и сеть пунктов выдачи заказов во всех регионах России. Компания реализует технологичные логистические решения с едиными стандартами качества сервиса по всей стране и за рубежом для частных и корпоративных клиентов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель председателя Правления Сбербанка Лев ХАСИС;
- генеральный директор компании "Сберлогистика" Сергей МАЛЫШЕВ.
Мероприятие посвящено выходу на рынок и стратегии развития компании "Сберлогистика", о создании которой было объявлено в мае 2019 года. В июне банк закрыл сделку по вхождению в капитал логистической платформы Shiptor, которая стала частью бизнеса "Сберлогистики". Сегодня "Сберлогистика" — это логистический оператор федерального масштаба, развивающий собственную складскую инфраструктуру, курьерскую доставку и сеть пунктов выдачи заказов во всех регионах России. Компания реализует технологичные логистические решения с едиными стандартами качества сервиса по всей стране и за рубежом для частных и корпоративных клиентов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/