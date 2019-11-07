Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T11:09Z
https://ria.ru/20191107/1560663695.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1036x0_80_0_0_487b0e63a52fc8a09e264e445dcf772a.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО Чирцова, толкнувшего полицейского

11:09 07.11.2019
176
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела о массовых беспорядках Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия над полицейским на несанкционированной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил оставить решение суда о продлении меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья. Таким образом, она согласилась с решением Басманного суда Москвы, который 21 октября продлил Чирцову срок ареста до 27 января.
Защита просила освободить его из-под стражи. "Следствие не представило доказательства, которые указывают на то, что мой подзащитный может скрыться от правосудия либо скрыть доказательства", - заявил адвокат.
Следствие посчитало, что отмена ареста преждевременна. "Постановление Басманного суда является обоснованным, и новых фактов для отмены данной меры пресечения не выявлено", - сказал следователь в суде.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Чирцову предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Следствие считает, что 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.
В конце июля Лефортовский суд оштрафовал Чирцова на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга. После этого он улетел в Минск, где в конце августа был задержан, поскольку находился в розыске. В Москву Чирцов прилетел самостоятельно, задержали его 2 сентября, а на следующий день арестовали.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Здание Московского городского суда
16 октября, 14:36РИА Новости
Мосгорсуд отклонил апелляцию по делу семьи Хомских, взявших детей на митинг
1210004
Обсудить 2
Басманный суд г. МосквыМосковский городской судМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Саперы
Саперы обезвредили снаряд от гранатомета, найденный в Новой Москве
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд оставил в СИЗО Баршая, толкнувшего росгвардейца в спину
Стоп-кадр передачи с участием политического деятеля Павла Пятницкого
Устроивший в Москве стрельбу правозащитник Пятницкий предстанет перед судом
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль назвал укрепление инвестиционного климата приоритетным направлением
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Кубань в 2019 году досрочно погасит более 40 миллиардов рублей госдолга
Сколково
Дагестанская команда управленцев прошла конкурсный отбор в Сколково
Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. 12 июля 2018
Осужденного за избиение DJ Smash пермского экс-депутата отпустят по УДО
Автомобиль скорой помощи
В Томской области избили врача за то, что он сказал о смерти пациента
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: говорить о встрече министерской пятерки по СВПД преждевременно
Автомобиль Следственного комитета России
СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
Полиция
Полицейские задержали безработного москвича, "заминировавшего" Петровку, 38
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Российские банки присоединились к службе контроля платежей от SWIFT
Владимира Кондаков подозреваемый в убийстве застройщика Альберта Метледжа в Сиднее
В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
Государственный флаг Российской Федерации
Роскомнадзор требует от liveinternet удалить оскорбляющий флаг РФ пост
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
Лента новостейМолния