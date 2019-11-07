Мосгорсуд оставил в СИЗО Чирцова, толкнувшего полицейского

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей фигуранта дела о массовых беспорядках Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия над полицейским на несанкционированной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил оставить решение суда о продлении меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья. Таким образом, она согласилась с решением Басманного суда Москвы, который 21 октября продлил Чирцову срок ареста до 27 января.
Защита просила освободить его из-под стражи. "Следствие не представило доказательства, которые указывают на то, что мой подзащитный может скрыться от правосудия либо скрыть доказательства", - заявил адвокат.
Следствие посчитало, что отмена ареста преждевременна. "Постановление Басманного суда является обоснованным, и новых фактов для отмены данной меры пресечения не выявлено", - сказал следователь в суде.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях
Чирцову предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Следствие считает, что 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.
В конце июля Лефортовский суд оштрафовал Чирцова на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга. После этого он улетел в Минск, где в конце августа был задержан, поскольку находился в розыске. В Москву Чирцов прилетел самостоятельно, задержали его 2 сентября, а на следующий день арестовали.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.