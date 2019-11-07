Регионы получают недостаточно денег на пожарную технику, считает депутат

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российским регионам выделяется недостаточно денег на решение проблем леса, в том числе на закупку пожарной техники, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта ЕР "Чистая страна" Российским регионам выделяется недостаточно денег на решение проблем леса, в том числе на закупку пожарной техники, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта ЕР "Чистая страна" Владимир Бурматов

"Нас не устраивает ни то, сколько средств выделяется, ни то, как они осваиваются. Многие регионы, к примеру, просто не успевают закупить пожарную технику. Мы (думский комитет по экологии и охране окружающей среды) обратились в ФАС также и по поводу того, что цена этой пожарной техники странным образом очень выросла. Возможно, там есть сговор производителей этой техники", - рассказал Бурматов в интервью РИА Новости.

Вызывает вопросы и то, как регионы РФ проводят мероприятия по профилактике лесных пожаров, добавил депутат. По его словам, своевременно это делают меньше половины, "а то и треть" субъектов.

Ранее думский комитет предложил кабмину выделить в 2020 году порядка 9,6 миллиарда рублей на увеличение штата лесной охраны для предотвращения пожаров, предусмотрев это поправками ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год. Соответствующее предложение сформулировано в заключении комитета на проект бюджета.