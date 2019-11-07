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РИА Новости

Регионы получают недостаточно денег на пожарную технику, считает депутат

11:09 07.11.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сотрудники пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российским регионам выделяется недостаточно денег на решение проблем леса, в том числе на закупку пожарной техники, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта ЕР "Чистая страна" Владимир Бурматов.
"Нас не устраивает ни то, сколько средств выделяется, ни то, как они осваиваются. Многие регионы, к примеру, просто не успевают закупить пожарную технику. Мы (думский комитет по экологии и охране окружающей среды) обратились в ФАС также и по поводу того, что цена этой пожарной техники странным образом очень выросла. Возможно, там есть сговор производителей этой техники", - рассказал Бурматов в интервью РИА Новости.
В мобильном приложении Берегите лес теперь можно сообщить о пожаре
4 декабря 2017, 11:18РИА Новости
В мобильном приложении "Берегите лес" теперь можно сообщить о пожареСообщить о пожаре в лесу теперь можно через мобильное приложение "Берегите лес".
Вызывает вопросы и то, как регионы РФ проводят мероприятия по профилактике лесных пожаров, добавил депутат. По его словам, своевременно это делают меньше половины, "а то и треть" субъектов.
Ранее думский комитет предложил кабмину выделить в 2020 году порядка 9,6 миллиарда рублей на увеличение штата лесной охраны для предотвращения пожаров, предусмотрев это поправками ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год. Соответствующее предложение сформулировано в заключении комитета на проект бюджета.
Масштабные лесные пожары в ряде регионов Сибири стали одной из самых громких тем в информационном пространстве этим летом. Огонь на пике охватывал более 3 миллионов гектаров, в ряде регионов вводили режим ЧС, пришлось привлекать армию.
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