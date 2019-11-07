Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Восточный экономический форум в 2020 году пройдет 2-5 сентября, сообщает фонд "Росконгресс".
"Шестой Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета", - говорится в сообщении.
Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, чьи слова приводит фонд, отметил, что форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации.
"Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран АТР для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в дальнейшем Форум сохранит свою инвестиционную составляющую. Вместе с тем, Восточный экономический форум также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. В частности, выставка "Улица Дальнего Востока", которая стала визитной карточкой Форума, знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов ДФО", - отметил Кобяков.
Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
4 сентября, 02:10Восточный экономический форумВосточный экономический форум