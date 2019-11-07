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РИА Новости

Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября

11:01 07.11.2019 (обновлено: 11:02 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Логотип Восточного экономического форума. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Восточный экономический форум в 2020 году пройдет 2-5 сентября, сообщает фонд "Росконгресс".
"Шестой Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета", - говорится в сообщении.
Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, чьи слова приводит фонд, отметил, что форум во Владивостоке стал ведущей площадкой, нацеленной на развитие многостороннего сотрудничества и международной кооперации.
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"Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран АТР для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в дальнейшем Форум сохранит свою инвестиционную составляющую. Вместе с тем, Восточный экономический форум также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. В частности, выставка "Улица Дальнего Востока", которая стала визитной карточкой Форума, знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов ДФО", - отметил Кобяков.
Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступало генеральным информационным партнером ВЭФ.
На территории кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
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Восточный экономический форум
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Фонд "Росконгресс"Антон КобяковВосточный экономический форумРоссия сегодняВладивостокРоссияЭкономика
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