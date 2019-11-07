Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября

"Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран АТР для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в дальнейшем Форум сохранит свою инвестиционную составляющую. Вместе с тем, Восточный экономический форум также приобретает важное значение с точки зрения развития гуманитарных и культурных контактов. В частности, выставка "Улица Дальнего Востока", которая стала визитной карточкой Форума, знакомит российских и зарубежных гостей с туристическим потенциалом и традициями регионов ДФО", - отметил Кобяков.