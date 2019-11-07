Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям

"Прирост ВВП к 2025 году может произойти за счет интернет-технологий, рассчитанных на целевого потребителя. От 19% до 34% от общего ожидания роста ВВП, это 4,1-8,9 триллиона рублей. Большой разброс, но даже нижний показатель внушающий. Важнейшим катализатором стал лавинообразный рост открытой информации. 90% новых персонифицированных данных было произведено за последние годы... 22% новых рабочих мест в глобальной экономике будет создано благодаря цифровым технологиям к 2022 году", - рассказал Жаров на международной конференции "Защита персональных данных" в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".