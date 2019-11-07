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РИА Новости

Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям

10:56 07.11.2019
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© Fotolia / Mopic Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
© Fotolia / Mopic
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Более 22% новых рабочих мест в глобальной экономике будет создано благодаря цифровым технологиям к 2022 году, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Прирост ВВП к 2025 году может произойти за счет интернет-технологий, рассчитанных на целевого потребителя. От 19% до 34% от общего ожидания роста ВВП, это 4,1-8,9 триллиона рублей. Большой разброс, но даже нижний показатель внушающий. Важнейшим катализатором стал лавинообразный рост открытой информации. 90% новых персонифицированных данных было произведено за последние годы... 22% новых рабочих мест в глобальной экономике будет создано благодаря цифровым технологиям к 2022 году", - рассказал Жаров на международной конференции "Защита персональных данных" в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
Более 400 тысяч компаний, по его словам, подтвердили, что хранят данные на территории РФ, среди них – транснациональные гиганты.
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович перед началом заседания Совета глав субъектов РФ (СГС) в Доме приемов МИД России. 27 октября 2017
23 октября, 15:14Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Зенькович оценил роль цифровых технологий в образовании для России и Африки
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РоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияТехнологии
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