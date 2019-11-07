В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Биробиджанские спасатели при помощи автолестницы сняли с дерева кота, который двое суток просидел на высоте пятиэтажного дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС

"На телефон пожарно-спасательной службы "101" поступило сообщение от жительницы дома на улице Дзержинского с просьбой снять с дерева ее кота. Как выяснилось, животное сидит на уровне 15 метров над землей уже вторые сутки", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что кот залез на дерево слишком высоко, поэтому пришлось направить автолестницу, которая позволяет работать на высоте до 30 метров.

"К моменту приезда спасателей кот истошно кричал", - добавил представитель ведомства.

Сотрудники МЧС с помощью специальной техники аккуратно спустили кота с дерева и передали перепуганное животное хозяйке. Та, в свою очередь, поблагодарила их за спасение питомца.

Помимо кошек, которых часто собаки загоняют на верхушки деревьев, спасатели выручают из беды животных, провалившихся в открытые люки или застрявших в узких лазах. Всего в 2019 году биробиджанские спасатели 45 раз выезжали на помощь животным.