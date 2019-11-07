Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T10:42Z
https://ria.ru/20191107/1560662358.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156066/22/1560662264_0:59:2878:1678_1036x0_80_0_0_1c9dffdb37f27c0bbe5cde5f11c8f779.jpg
РИА Новости

В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток

10:40 07.11.2019 (обновлено: 10:42 07.11.2019)
169
© Фото : ГУ МЧС России по ЕАОКот, спасенный сотрудникам МЧС Биробиджана
Кот, спасенный сотрудникам МЧС Биробиджана
© Фото : ГУ МЧС России по ЕАО
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Биробиджанские спасатели при помощи автолестницы сняли с дерева кота, который двое суток просидел на высоте пятиэтажного дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"На телефон пожарно-спасательной службы "101" поступило сообщение от жительницы дома на улице Дзержинского с просьбой снять с дерева ее кота. Как выяснилось, животное сидит на уровне 15 метров над землей уже вторые сутки", - сказал собеседник агентства.
Спасение кота
8 апреля, 12:33РИА Новости
"Ожил, зверюга". Приморские пожарные спасли пострадавшего в пожаре кота
Он отметил, что кот залез на дерево слишком высоко, поэтому пришлось направить автолестницу, которая позволяет работать на высоте до 30 метров.
"К моменту приезда спасателей кот истошно кричал", - добавил представитель ведомства.
Сотрудники МЧС с помощью специальной техники аккуратно спустили кота с дерева и передали перепуганное животное хозяйке. Та, в свою очередь, поблагодарила их за спасение питомца.
Помимо кошек, которых часто собаки загоняют на верхушки деревьев, спасатели выручают из беды животных, провалившихся в открытые люки или застрявших в узких лазах. Всего в 2019 году биробиджанские спасатели 45 раз выезжали на помощь животным.
"Ловили косулю, забежавшую в центр города, а после выпустили ее в природном заповеднике. Два месяца назад пришел вызов с берега реки Бира, где очевидцы в воде увидели гнездо чаек. Мы аккуратно с помощью спасательного оборудования притянули к себе гнездо, зацепившееся посреди течения за корягу. В нем оказались четыре птенца чайки. Их передали орнитологам", - приводит пресс-служба слова спасателя II класса Евгения Подшивалова.
Кошка. Архивное фото
27 февраля 2018, 14:43РИА Новости
В Марий Эл кошка спасла хозяина от гибели при пожаре
1100002
Обсудить 2
МЧС РФБиробиджанПроисшествия
Рекомендуем
Инспектор ГИБДД
В Петербурге водитель сбил полицейского, пытаясь скрыться от погони
Крыса
В Великом Новгороде используют крысу для поиска рака у пациентов
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Российские банки присоединились к службе контроля платежей от SWIFT
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Словарь
Британский словарь назвал словосочетание года
Президент США Дональд Трамп
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
Подтопленная улица в Новгородской области
Почти 300 человек остаются в зоне подтопления в Новгородской области
Спортзал в школе
В алтайской школе закрыли спортзал из-за превышения уровня радона
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Югре назвал вероятную причину отравления угарным газом десяти человек
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании
В Великобритании задержали мужчину после обнаружения 15 человек в грузовике
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде на одном и том же пляже за два дня утонули два туриста из России
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Украинские военные
Силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
10:15"Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море
10:13Счетная палата предупредила о сокращении населения России
Лента новостейМолния