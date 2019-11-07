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РИА Новости

СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле

10:24 07.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Следствие в Нижнем Тагиле признало невменяемой женщину, убившую младенца и спрятавшую тело в мусорном контейнере, сообщается на сайте СК РФ по Свердловской области.
Тело новорожденного, завернутое в пакет, нашли в мусорном контейнере в Нижнем Тагиле в июле. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".
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"Согласно заключению проведённой по делу судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, гражданка признана невменяемой, в связи с чем она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не могла руководить ими", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что 23-летняя местная жительница родила жизнеспособного ребёнка, после чего задушила его поясом от халата. Она вынесла тело в полимерном пакете на площадку для мусорных контейнеров.
Отмечается, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера в отношении женщины.
Ранее в областном главке полиции заявили, что в семье, в которой произошел инцидент, есть еще два малолетних ребенка – девочка и мальчик.
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Следственный комитет РФСвердловская областьНижний ТагилРоссияПроисшествия
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