СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле

Тело новорожденного, завернутое в пакет, нашли в мусорном контейнере в Нижнем Тагиле в июле. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".

"Согласно заключению проведённой по делу судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, гражданка признана невменяемой, в связи с чем она не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не могла руководить ими", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 23-летняя местная жительница родила жизнеспособного ребёнка, после чего задушила его поясом от халата. Она вынесла тело в полимерном пакете на площадку для мусорных контейнеров.

Отмечается, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера в отношении женщины.