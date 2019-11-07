Владимир Бурматов: оставлять мусор гнить на свалках – преступление

Российские регионы все еще не готовы к закрытию контактных зоопарков с января 2020 года, никакая работа по строительству приютов для бездомных и диких животных не ведется, региональные власти пытаются сорвать вступление в силу положений закона об ответственном обращении с животными, заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта " Единой России " "Чистая страна" Владимир Бурматов. О том, что за неприятный разговор ожидает региональные власти в 2020 году, почему вывозить мусор на свалки – это преступление и что необходимо для борьбы с лесными пожарами, Бурматов рассказал в интервью РИА Новости.

– "Единая Россия" провела в регионах общественные обсуждения и экспертные площадки, посвященные проблемам леса и реформированию лесной сферы. Какие предложения были сформулированы регионами?

– В регионах прошли дискуссионные площадки, на них были сформулированы конкретные предложения. Всю проблематику мы проработали. В частности, мы указали министерству природы РФ на недостаточные средства, заложенные ведомствами на решение проблем леса. Нас не устраивает ни то, сколько средств выделяется, ни то, как они осваиваются. Многие регионы, к примеру, просто не успевают закупить пожарную технику. Мы обратились в ФАС по поводу того, что цена этой пожарной техники странным образом очень выросла. Возможно, там есть сговор производителей этой техники.

У нас также есть вопросы к тому, как регионы осуществляют мероприятия по профилактике лесных пожаров. В принципе, есть такое впечатление, что меньше половины регионов делают это своевременно, а то и треть. Причем наши данные подтверждаются выводами Счетной палаты. В этой части мы все те выводы, к которым пришли участники дискуссионных площадок в регионах, актуализировали и будем требовать изменения ситуации в этой области.

Партия считает, что ключевым вопросом в сфере защиты лесов от пожаров и противодействия незаконным вырубкам является, безусловно, разворот в сторону лесничих, лесных инспекторов, которых фактически уничтожили как институт. Их сейчас крайне мало, они не в состоянии справляться со своими обязанностями, у них нет для этого зачастую и технических возможностей. С нашей точки зрения, их количество нужно доводить до того числа, которое было хотя бы в Советском Союзе. Почему-то Минприроды, соглашаясь с нашими выводами, не закладывает на это средств, во-первых. Во-вторых, те средства, которые закладываются, расходуются неэффективно: налицо дефицит кадров в этой отрасли. Также мы считаем, что надо наводить порядок с информационными системами. Сейчас есть минимум пять информационных систем, которые позволяют осуществлять контроль за лесом. При этом оперативно нельзя воспользоваться ни одной из них. А важно, чтобы это была интегрированная система, которую можно установить на любой гаджет. Это должны быть "глаза и уши" лесничего, чтобы он мог оперативно реагировать на все проблемы. Сейчас это абсолютно разрозненная информация, система абсолютно неэффективно работает в этой части.

Кроме того, мы считаем, что очень тяжелая ситуация с сельхозпалами – когда пускают пожар по землям сельхозназначения, и фактически те, кто занимается тушением лесов, вынуждены стоять прямо на кромке и не могут выйти в километровую зону и потушить пожар на подступах. Ну и, конечно, то, что касается черных лесорубов – это тоже очень болезненный вопрос. Те меры, которые сегодня предпринимаются, с нашей точки зрения, абсолютно неэффективны.

Есть еще одна проблема. Это коэффициенты, которые применяются сегодня при определении объема средств, которые получают регионы на борьбу с лесными пожарами. Получается, что эти коэффициенты выше в тех регионах, где пожаров нет и где леса нет. Такие регионы получают в десятки раз больше денег на гектар, чем, например, республика Саха (Якутия), которая является одним из самых "горящих" регионов. Это тоже надо менять, об этом тоже регионы говорят.

Я считаю, что работа над решением этих проблем – это совместная задача как депутатов, так и ведомств. Но нам бы, конечно, хотелось видеть более активную позицию Рослесхоза в этой сфере. На данный момент Рослесхоз вместо эффективных мер противодействия занимается манипулированием цифрами, а зачастую и фактами. Например, они сравнивают количество сгоревшего лесас прошлым годом. Но если сравнить не с прошлым, а с позапрошлым годом – леса сгорело в два с половиной раза больше. Девять миллионов гектаров – и это только по самым оптимистичным оценкам. А денег по сравнению с позапрошлым годом было выделено больше. Получается, что денег выделяется все больше и больше, а площадь, пройденная огнем, тоже становится все больше и больше. Не вижу логики в этом.

Еще один вопрос – манипуляция фактами. Рослесхоз нам рассказывает, что всему причиной сухие грозы. Но МЧС докладывает, что там, где были эпицентры пожаров, не было сухих гроз. Зато эти эпицентры приближены к дорогам, а это значит, что пожары были рукотворными,и за многими из них стоят черные лесорубы.

– На форуме "Чистая страна", который состоялся в апреле 2019 года в Челябинске, ЕР сформулировала ряд предложений по реформированию отрасли обращения с отходами. По итогам форума председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал ряд поручений. Как вы оцениваете работу над этими поручениями? Есть ли у "Единой России" дальнейшие предложения по реализации мусорной реформы?

– Мы действительно оформили все наши предложения, и Дмитрий Медведев дал конкретные поручения. Так, мы предложили сделать систему оплаты гражданами услуг по обращению с отходами более справедливой. В какой части? Во-первых, чтобы оплата была по факту. Чтобы не кто-то придумывал нормативы накопления, сколько якобы каждый человек производит отходов, а чтобы сколько ты реально накопил – за столько и заплатил. Весь мир оплачивает именно так. Второе – мы предложили пересмотреть нормативы накопления, которые действуют сегодня, потому что они несправедливы в отношении сельских жителей, например, которые вынуждены платить зачастую столько же, сколько платят городские жители. Мы предложили от этих кривых непонятных нормативов накопления уйти. Далее – мы предложили возвращать часть средств людям, если они осуществляют раздельный сбор мусора. Потому что если ты раздельно собрал – ты уже сделал часть работы за регионального оператора, это уже не мусор, это уже ресурс, который он продаст кому-то. И он тебе должен часть денег вернуть. И мы также предложили все взимать, исходя из количества граждан, прописанных в квартире, а не исходя из количества квадратных метров, потому что мусорят не квадратные метры, а мусорят все-таки люди.

Исходя из того, что я вижу, реализованы где-то четверть наших предложений. Большая часть – нет. Причем мы слышим какие-то странные заявления. Например, мы предложили оплачивать по факту, а Российский геологический оператор говорит, что в России это невозможно. Как так? Везде возможно, а у нас невозможно. Почему – непонятно. На данный момент отсрочили введение оплаты по факту. Я считаю, что Российский экологический оператор не имеет права это делать, потому что у них есть поручение председателя правительства, они же не частная структура. Тринадцатого ноября у нас будет совещание, на котором будут министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, руководство Минприроды, а также Денис Буцаев – руководитель Российского экологического оператора. Я буду ставить этот вопрос.

– Есть ли у "Единой России"и у проекта "Чистая страна" предложения по системному решению проблемы свалок, мусороперерабатывающих заводов, полигонов?

– Мое видение – свалок в их нынешнем виде быть не должно. Это преступление – ценный ресурс оставлять гнить под открытым небом. Мусор это не отходы, это ресурс. У нас целые страны ввозят мусор, потому что им своего не хватает. Швеция импортирует мусор из Англии и из Германии, перерабатывая его. И это у них часть экономики. А у нас мусор сваливают в кучи, он гниет, он горит, он вызывает эти протесты граждан, которые совершенно закономерны. Зачем это надо? Надо уходить от этого. Я считаю, что мусору нечего делать на полигонах. Он должен идти на переработку, на утилизацию, а захораниваться должны только "хвосты" – то, что нельзя переработать или утилизовать. То есть объемы в сотни раз меньшие, чем сейчас.

Мы создали возможность для регионов внедрения раздельного сбора мусора. Но сейчас мы видим, что почти никто из регионов этим не воспользовался. Просто нет этой системы, они не идут по этому пути. Что сделать для того, чтобы они шли по этому пути? Для этого была создана публично-правовая компания "Российский экологический оператор". Для этого у Минприроды есть федеральные средства, например, на рекультивацию свалок. Но давайте посмотрим, кто получает эти деньги. Их получают регионы, которые создают новые свалки, буквально рядом, через дорогу. И я не вижу в этом логики. Давайте тогда будем давать деньги на рекультивацию свалок только тем регионам, которые ввели раздельный сбор и переработку отходов. А сейчас какая ситуация: кто-то на этой свалке заработал денег, получая их со всех этих мусоровозов, которые навалили эту кучу. И теперь мы с вами, как налогоплательщики, платим за то, чтобы эту кучу привести в более-менее приглядное состояние. А в самом регионе что в этот момент происходит? Рядом еще одна свалка появилась. А нам ее тоже потом снова рекультивировать? А с какой радости? Я не хочу за это платить. Я хочу, чтобы деньги на рекультивацию шли туда, где, по крайней мере, новых свалок не создается, где вводятся технологии раздельного сбора, переработки замкнутого цикла и так далее. Все меры по стимулированию есть, просто применять их никто не хочет. Не знаю, почему. У меня нет ответа на этот вопрос.

– В РФ будет введен запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах. Многих экспертов в связи с этим беспокоит судьба животных из контактных зоопарков. Решен ли на данный момент вопрос о том, где окажутся эти животные? Как избежать ситуации, при которой животные могут оказаться на улице?

– Судьба животных из контактных зоопарков должна быть очень понятной и прозрачной. Они все должны перейти в региональные реабилитационные центры для диких животных, в региональные приюты для диких животных. Кто может быть возвращен в естественную среду обитания – должен быть возвращен. Однако проблема в том, что мы не видим этой работы в регионах. Ощущение, что регионы ждут, что мы перенесем сроки. Но ни по строительству приютов для безнадзорных животных, ни по строительству приютов для диких животных мы не видим вообще никакой работы, и меня это очень беспокоит. Никто ничего переносить не собирается, и с 1 января эта система должна заработать. Регионы, видимо, ждут, что они сейчас сорвут все сроки, и мы что-то отменим. Но мы не собираемся ничего отменять. Значит, придут надзорные ведомства, будут закономерно у мэров городов спрашивать: где приюты муниципальные, что создано, почему не создано и так далее. Разговор, я думаю, будет не из приятных.