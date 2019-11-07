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РИА Новости
Тверская область

Руденя контролирует работы в пострадавших от циклона районах Верхневолжья

10:13 07.11.2019 (обновлено: 10:14 07.11.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 7 ноя – РИА Новости. Тверские власти создали оперативный штаб по ликвидации последствий сильного циклона, обрушившегося на Верхневолжье, сообщает пресс-служба областного правительства.
Циклон с порывистым ветром и обильными дождями бушевал в регионе три дня - с 4 по 6 ноября. Наибольшее количество осадков выпало на севере и северо-востоке региона. Ливни привели к подтоплению либо повреждению участков автомобильных дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах.
В штаб вошли представители областных министерств транспорта и здравоохранения, Главного управления МЧС России по Тверской области, регионального Дорожного фонда, муниципалитетов, где произошло повреждение дорог, и других ведомств, задействованных в восстановительных работах.
Губернатор области Игорь Руденя поставил задачу в максимально сжатые сроки восстановить безопасный проезд на подтопленных или поврежденных участках дорог.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время рабочей встречи с с генеральным директором АО Трансмашхолдинг Кириллом Липой и заместителем Министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым
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На некоторых дорогах движение уже восстановлено. К населенным пунктам, проезд до которых временно затруднен, оборудованы подъездные пути, необходимые для обеспечения жизнедеятельности.
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Тверская областьИгорь Руденя
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