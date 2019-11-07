Руденя контролирует работы в пострадавших от циклона районах Верхневолжья

ТВЕРЬ, 7 ноя – РИА Новости. Тверские власти создали оперативный штаб по ликвидации последствий сильного циклона, обрушившегося на Верхневолжье, сообщает пресс-служба областного правительства.

Циклон с порывистым ветром и обильными дождями бушевал в регионе три дня - с 4 по 6 ноября. Наибольшее количество осадков выпало на севере и северо-востоке региона. Ливни привели к подтоплению либо повреждению участков автомобильных дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах.

В штаб вошли представители областных министерств транспорта и здравоохранения, Главного управления МЧС России по Тверской области, регионального Дорожного фонда, муниципалитетов, где произошло повреждение дорог, и других ведомств, задействованных в восстановительных работах.

Губернатор области Игорь Руденя поставил задачу в максимально сжатые сроки восстановить безопасный проезд на подтопленных или поврежденных участках дорог.