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РИА Новости

Силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:57 07.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 22 нарушениях режима прекращения огня за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 22 раза", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 52 мины различного калибра. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы двенадцати населенных пунктов республики.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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