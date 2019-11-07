СК в Югре назвал вероятную причину отравления угарным газом десяти человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Семья из Ханты-Мансийска, 10 членов которой отравились угарным газом, отапливала дом бензогенератором, что и могло стать причиной происшествия, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.
Отравление угарным газом легкой степени, по данным департамента здравоохранения Югры, получили 10 человек, в том числе восемь детей. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Источник РИА Новости в экстренных службах отмечал, что отравившиеся - члены одной семьи, которая в среду вечером решила установить дизельную печь для обогрева жилья, однако сделала это так, что весь газ выводился не на улицу, а в помещение.
По предварительным данным следствия, все пострадавшие действительно являются членами одной семьи, проживающей в частном домовладении.
"Накануне их дом отапливался с помощью бензогенератора, находившегося в подвальном непроветриваемом помещении. Отравление семьи могло произойти в результате скопления газа в подвале и дальнейшего его попадания в жилые комнаты", - говорится в сообщении.
Следственное управление по данному факту проводит проверку, устанавливая причины и обстоятельства случившегося. Инцидент, как сообщалось ранее, проверяет также прокуратура.