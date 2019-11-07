СК в Югре назвал вероятную причину отравления угарным газом десяти человек

Отравление угарным газом легкой степени, по данным департамента здравоохранения Югры, получили 10 человек, в том числе восемь детей. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Источник РИА Новости в экстренных службах отмечал, что отравившиеся - члены одной семьи, которая в среду вечером решила установить дизельную печь для обогрева жилья, однако сделала это так, что весь газ выводился не на улицу, а в помещение.