Лавров и Помпео не планируют встречаться в Японии, заявил Рябков

"По состоянию на данный момент актуальных планов нет такого рода, но как всегда бывает, если руководители внешнеполитических ведомств окажутся на одном мероприятии, соответствующая возможность появится и будет реализована. Это произошло в частности на неделе высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре. Но что касается "двадцатки", министерской "двадцатки" в Японии пока ничего конкретного вам сообщить не могу", - сказал Рябков российским журналистам.