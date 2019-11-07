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РИА Новости

Лавров и Помпео не планируют встречаться в Японии, заявил Рябков

09:43 07.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя – РИА Новости. Актуальных планов по встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях министерского заседания "двадцатки" в Японии на данный момент нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По состоянию на данный момент актуальных планов нет такого рода, но как всегда бывает, если руководители внешнеполитических ведомств окажутся на одном мероприятии, соответствующая возможность появится и будет реализована. Это произошло в частности на неделе высокого уровня в Нью-Йорке в сентябре. Но что касается "двадцатки", министерской "двадцатки" в Японии пока ничего конкретного вам сообщить не могу", - сказал Рябков российским журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
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Майк ПомпеоСергей ЛавровСергей РябковЯпонияРоссияСШАВ мире
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