В Роскосмосе объяснили невыполнение плана взносов в бюджет страны

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Роскосмос обосновал невыполнение плана взносов в бюджет страны повышением эффективности своей работы - снижением количества расторгнутых контрактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Согласно докладу Счетной палаты, Роскосмос за девять месяцев 2019 года внес в бюджет 1,133 миллиарда рублей вместо плановых 5,285 миллиарда, что составляет 21,4% от прогноза поступлений в бюджет.

В госкорпорации пояснили, что поступления в бюджет от Роскосмоса "утверждаются от возврата денежных средств, поступающих от расторжения контрактов и взыскания штрафов от неисполнения контрактов предприятиями ракетно-космической промышленности", а прогноз поступления доходов в бюджет "формируется исходя с фактического исполнения за последние три года".

"Сейчас госкорпорация "Роскосмос" ведет активную работу по минимизации расторжения контрактов с предприятиями ракетно-космической промышленности и старается не доводить до взыскания с этих предприятий штрафных санкций. Поэтому снижение поступлений в бюджет в данном случае свидетельствует о повышении эффективности исполнения государственных контрактов", - рассказали в пресс-службе.

В то же время сообщалось, что Роскосмос через три месяца после заключения расторг контакт на изготовление ракеты "Ангара-1.2" для запуска спутников связи "Гонец" в 2021 году, а также не выполнил в срок и продлил на год контракт на разработку космического ракетного комплекса "Союз-5" для пусков с Байконура.

В Роскосмосе также прокомментировали заявление Счётной палаты о том, что госкорпорация за девять месяцев освоила только 38,8% выделяемых бюджетных средств.