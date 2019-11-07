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РИА Новости

В Роскосмосе объяснили невыполнение плана взносов в бюджет страны

09:29 07.11.2019 (обновлено: 09:35 07.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Роскосмос обосновал невыполнение плана взносов в бюджет страны повышением эффективности своей работы - снижением количества расторгнутых контрактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Согласно докладу Счетной палаты, Роскосмос за девять месяцев 2019 года внес в бюджет 1,133 миллиарда рублей вместо плановых 5,285 миллиарда, что составляет 21,4% от прогноза поступлений в бюджет.
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В госкорпорации пояснили, что поступления в бюджет от Роскосмоса "утверждаются от возврата денежных средств, поступающих от расторжения контрактов и взыскания штрафов от неисполнения контрактов предприятиями ракетно-космической промышленности", а прогноз поступления доходов в бюджет "формируется исходя с фактического исполнения за последние три года".
"Сейчас госкорпорация "Роскосмос" ведет активную работу по минимизации расторжения контрактов с предприятиями ракетно-космической промышленности и старается не доводить до взыскания с этих предприятий штрафных санкций. Поэтому снижение поступлений в бюджет в данном случае свидетельствует о повышении эффективности исполнения государственных контрактов", - рассказали в пресс-службе.
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В то же время сообщалось, что Роскосмос через три месяца после заключения расторг контакт на изготовление ракеты "Ангара-1.2" для запуска спутников связи "Гонец" в 2021 году, а также не выполнил в срок и продлил на год контракт на разработку космического ракетного комплекса "Союз-5" для пусков с Байконура.
В Роскосмосе также прокомментировали заявление Счётной палаты о том, что госкорпорация за девять месяцев освоила только 38,8% выделяемых бюджетных средств.
"Недостаточно высокий уровень кассового исполнения бюджета госкорпорацией "Роскосмос" по расходам связан с тем, что доведение средств до предприятий было ограничено в связи с процессом корректировки программ, который завершился в августе текущего года. До конца года средства будут доведены до предприятий в полном объеме", - сказали в Роскосмосе.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосМосква
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