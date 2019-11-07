Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина президенту США Дональду Трампу в Москву в связи с празднованием 75-й годовщины Победы было воспринято с интересом, но более подробных данных о планах главы США нет.
"Президент США приглашен Владимиром Владимировичем Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом. Мы не имеем никаких более подробных сведений о планах президента США на это время, мы исходим из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, конечно, по логике и по важности этого мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне в ходе торжеств, которые запланированы на май будущего года в Москве", — сказал Рябков российским журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о приезде мировых лидеров в Россию на 75-летие победы в Великой Отечественной войне, заявил, что это их дело, приезжать или нет, а дело российской стороны — пригласить.