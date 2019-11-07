Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву

"Президент США приглашен Владимиром Владимировичем Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом. Мы не имеем никаких более подробных сведений о планах президента США на это время, мы исходим из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, конечно, по логике и по важности этого мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне в ходе торжеств, которые запланированы на май будущего года в Москве", — сказал Рябков российским журналистам.