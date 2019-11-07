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РИА Новости

Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву

09:23 07.11.2019 (обновлено: 10:42 07.11.2019)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина президенту США Дональду Трампу в Москву в связи с празднованием 75-й годовщины Победы было воспринято с интересом, но более подробных данных о планах главы США нет.
"Президент США приглашен Владимиром Владимировичем Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом. Мы не имеем никаких более подробных сведений о планах президента США на это время, мы исходим из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, конечно, по логике и по важности этого мероприятия, наверное, могли бы быть представлены на высшем уровне в ходе торжеств, которые запланированы на май будущего года в Москве", — сказал Рябков российским журналистам.
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Дональд ТрампСергей РябковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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