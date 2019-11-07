Житель Югры истязал экс-супругу, удерживая ее и детей против их воли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа обвиняется в истязаниях бывшей супруги, которой он угрожал убийством, удерживая вместе с детьми против их воли в своем доме, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

Ведомство полагает, что в сентябре 34-летний мужчина в течение нескольких суток удерживал бывшую супругу и двух малолетних детей в своем доме против их воли. Он "систематически наносил женщине побои", а в один из дней серьезно избил ее подручным предметом, отметили в следственном управлении.

"Кроме этого, применяя к потерпевшей насилие, обвиняемый угрожал ей убийством. Спустя несколько дней женщине с детьми удалось сбежать из дома, а обвиняемый, испугавшись ответственности за совершенные преступления, скрылся от органов следствия", - подчеркнули в СУСК.