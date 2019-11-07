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РИА Новости

Житель Югры истязал экс-супругу, удерживая ее и детей против их воли

09:19 07.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноя - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа обвиняется в истязаниях бывшей супруги, которой он угрожал убийством, удерживая вместе с детьми против их воли в своем доме, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Ведомство полагает, что в сентябре 34-летний мужчина в течение нескольких суток удерживал бывшую супругу и двух малолетних детей в своем доме против их воли. Он "систематически наносил женщине побои", а в один из дней серьезно избил ее подручным предметом, отметили в следственном управлении.
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"Кроме этого, применяя к потерпевшей насилие, обвиняемый угрожал ей убийством. Спустя несколько дней женщине с детьми удалось сбежать из дома, а обвиняемый, испугавшись ответственности за совершенные преступления, скрылся от органов следствия", - подчеркнули в СУСК.
Следователям совместно с полицейскими удалось найти и задержать мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РФ, связанным с истязанием, причинением вреда здоровью средней тяжести, угрозой убийством и незаконным лишением свободы. Ему предъявили обвинение, он находится под стражей, добавили в ведомстве.
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