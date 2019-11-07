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РИА Новости

Рябков назвал санкции США против иранских чиновников противозаконными

09:11 07.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал односторонние санкции, введенные минфином США против ряда иранских чиновников и политических деятелей, несоответствующими нормам международного права.
"Решение администрации продолжать политику максимального давления, как это было названо, в отношении Ирана, разумеется, не предполагают ни ослабления санкционного режима, ни каких-то альтернатив тому, что мы видим после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий. Односторонние санкции как внешнеполитический инструмент, по нашему глубокому убеждению, противозаконны, они не соответствуют нормам международного права, они представляют собой инструмент навязывания своей воли, фактически диктата и других проявлений гегемонистской политики, это относится к Ирану и другим регионам мира", - заявил Рябков в интервью российским журналистам в ходе рабочей поездки в Израиль.
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Он отметил, что "американцы могли убедится за последнее время, что эти санкции искомого для них результата не приносят, тем не менее они продолжают упрямо держаться данного курса, но курс провальный и успехов на внешнеполитической арене США не сулит".
США ввели санкции против девяти граждан Ирана, в том числе сына верховного лидера страны, а также против генштаба вооруженных сил республики. Всего в списке девять имен, одно из которых – Моджтаба Хаменеи 1969 года рождения - принадлежит сыну аятоллы Али Хаменеи.
В списке также оказались глава генштаба ВС Ирана Махаммад Багери, председатель Верховного суда Ибрахим Раиси, руководство канцелярии верховного лидера, ряд политиков и духовных деятелей.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковАли ХаменеиИранСШАВ мире
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