Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T08:47Z
https://ria.ru/20191107/1560658993.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152395/07/1523950738_0:0:2700:1519_1036x0_80_0_0_d3c5f4bddf00767cae7f491b86034133.jpg
РИА Новости

В лондонском театре Пикадилли обрушился потолок

08:47 07.11.2019
415
© AP Photo / Matt DunhamПолицейские в Великобритании
Полицейские в Великобритании
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейские в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Во время спектакля в театре Пикадилли в Лондоне в среду частично обрушился потолок, в результате чего несколько человек получили незначительные травмы, сообщили полиция и пожарная служба британской столицы.
"Полиция прибыла вместе с врачами и пожарными в театр Пикадилли… после сообщений об обрушении потолка в районе 19.59 (примерно 22.59 мск – ред.). Все были выведены из театра. Несколько человек получили незначительные травмы", - говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.
Пожарные Лондона в своем аккаунте в Twitter уточнили, что после того как "во время спектакля с потолка упал кусок штукатурки", и до их приезда "из театра было эвакуировано около 1100 человек".
Газета Telegraph пишет, что обрушение произошло во время спектакля по пьесе "Смерть коммивояжера". По данным издания, на место прибыли три машины скорой помощи, пятерым людям потребовалась медицинская помощь. Четверых доставили в больницу, один пострадавший зритель позднее был выписан.
542200
Обсудить 0
ЛондонВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании
В Великобритании задержали мужчину после обнаружения 15 человек в грузовике
Сотрудники полиции в США
При стрельбе в закусочной в США погиб человек
Музей Пушкина в Гурзуфе
Проект реставрации Музея Пушкина в Крыму оценили в 15 миллионов рублей
Американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле
Ученые НАСА распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
Словарь
Британский словарь назвал словосочетание года
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Кнопка адресного открытия дверей в одном из автобусов
Москвичи решат, нужно ли ускорить переход на электробусы
Таможенный пост
На российской границе с января выявили около двух тысяч людей с инфекциями
Американский истребитель F-16 в небе
Американский истребитель потерял учебную ракету во время полета над Японией
Статуя Фемиды и юридическая литература
Адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова
Больница
В Миассе уволили главврача больницы, где пациентку умывали половой тряпкой
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Девушка пишет ручкой
Почерк как детектор: найден способ оценить психику с помощью лазера
Спортзал в школе
В алтайской школе закрыли спортзал из-за превышения уровня радона
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: говорить о встрече министерской пятерки по СВПД преждевременно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
10:15"Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море
Лента новостейМолния