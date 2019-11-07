В лондонском театре Пикадилли обрушился потолок

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Во время спектакля в театре Пикадилли в Лондоне в среду частично обрушился потолок, в результате чего несколько человек получили незначительные травмы, сообщили полиция и пожарная служба британской столицы.
"Полиция прибыла вместе с врачами и пожарными в театр Пикадилли… после сообщений об обрушении потолка в районе 19.59 (примерно 22.59 мск – ред.). Все были выведены из театра. Несколько человек получили незначительные травмы", - говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.
The Piccadilly Theatre partial ceiling collapse incident is over for firefighters. The roads around the theatre will still be busy so please avoid the area if possible. pic.twitter.com/kOdUGWCTas— London Fire Brigade (@LondonFire) November 6, 2019
Пожарные Лондона в своем аккаунте в Twitter уточнили, что после того как "во время спектакля с потолка упал кусок штукатурки", и до их приезда "из театра было эвакуировано около 1100 человек".
Газета Telegraph пишет, что обрушение произошло во время спектакля по пьесе "Смерть коммивояжера". По данным издания, на место прибыли три машины скорой помощи, пятерым людям потребовалась медицинская помощь. Четверых доставили в больницу, один пострадавший зритель позднее был выписан.