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РИА Новости

В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

08:41 07.11.2019
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© Фото : предоставлено МЧС РоссииАвтомобили гуманитарной колонны МЧС России
Автомобили гуманитарной колонны МЧС России
© Фото : предоставлено МЧС России
Автомобили гуманитарной колонны МЧС России. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 90-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - сказали в пресс-службе.
Гуманитарный конвой МЧС РФ в Донецке
04:16РИА Новости
МЧС России отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей
По данным ведомства, гуманитарный конвой доставил в Луганск более 134 тонн наборов детского питания.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 90 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Луганская Народная РеспубликаМЧС РФЛуганскРоссияВ мире
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