В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью

ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 90-го гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, гуманитарный конвой доставил в Луганск более 134 тонн наборов детского питания.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 90 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru