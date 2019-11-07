При стрельбе в закусочной в США погиб человек

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мужчина устроил стрельбу в ресторане быстрого питания в американском городе Мужчина устроил стрельбу в ресторане быстрого питания в американском городе Сан-Диего , один человек погиб, двое получили ранения, сообщает телеканал NBC San Diego со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в среду вечером по местному времени (ночь на четверг мск) в кафе Church`s Chicken. Как сообщил представитель полиции города Джон Баттле, мужчина сначала попытался расплатиться за еду при помощи фальшивой купюры в 100 долларов и ушел, но через несколько минут вернулся и стал стрелять по сотрудникам заведения.

"В настоящее время мы проводим расследование по факту стрельбы по адресу 3700 Picador Blvd. Подозреваемый, посетитель, вступил в спор с сотрудниками (кафе). Подозреваемый достал легкое огнестрельное оружие и выстрелил. Один сотрудник (кафе) убит, еще двое ранены", - говорится в сообщении полиции, размещенном в Twitter.

По данным полиции, стрельбу устроил темнокожий мужчина в возрасте около 30 лет. Он скрылся с места происшествия, сейчас его ищет полиция.