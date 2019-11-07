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РИА Новости

Москвичи решат, нужно ли ускорить переход на электробусы

08:37 07.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКнопка адресного открытия дверей в одном из автобусов
Кнопка адресного открытия дверей в одном из автобусов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кнопка адресного открытия дверей в одном из автобусов. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Проект "Активный гражданин" даст жителям столицы возможность решить, насколько активно следует заменять дизельные автобусы электробусами, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное электробусам. Пользователям предлагается ответить на два вопроса, важных для развития этого вида транспорта в Москве", - говорится в сообщении.
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Отвечая на первый вопросы, москвичам нужно будет выразить свое мнение по поводу замены дизельных автобусов на электробусы. Затем они решат, нужно ли ускорить этот процесс "или 10 лет - это оптимальный срок".
Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с полезной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств. За исправность техники отвечают поставщики-производители. Это российские компании КамАЗ и ГАЗ.
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Проект "Активный гражданин"МоскваОбщество
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