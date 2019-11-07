Депутат рассказал о саботировании в регионах запрета на контактные зоопарки

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские регионы пытаются сорвать запрет контактных зоопарков с января 2020 года, по-прежнему не ведется работа по созданию приютов для животных, в связи с чем региональным властям грозит неприятный разговор с надзорными ведомствами, заявил глава комитета Российские регионы пытаются сорвать запрет контактных зоопарков с января 2020 года, по-прежнему не ведется работа по созданию приютов для животных, в связи с чем региональным властям грозит неприятный разговор с надзорными ведомствами, заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта " Единой России " "Чистая страна" Владимир Бурматов

Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в декабре 2018 года, через 8 лет после внесения; в конце 2018 года он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Закон также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривается создание специальных приютов.

"Судьба животных из контактных зоопарков должна быть очень понятной и прозрачной. Они все должны перейти в региональные реабилитационные центры для диких животных, в региональные приюты для диких животных. Кто может быть возвращен в естественную среду обитания – должен быть возвращен. Однако проблема в том, что мы не видим этой работы в регионах... Регионы, видимо, ждут, что они сейчас сорвут все сроки, и мы что-то отменим. Но мы не собираемся ничего отменять", - сказал Бурматов в интервью РИА Новости.

Глава думского комитета уточнил, что власти регионов не ведут никакой работы по строительству приютов для бездомных и диких животных. При этом, по его словам, не может быть и речи о переносе сроков вступления в силу положений закона.

"Значит, придут надзорные ведомства, будут закономерно у мэров городов спрашивать: где приюты муниципальные, что создано, почему не создано и так далее. Разговор, я думаю, будет не из приятных", - заключил он.