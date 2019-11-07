Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T09:52Z
https://ria.ru/20191107/1560657002.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/138787/05/1387870567_0:131:3140:1898_1036x0_80_0_0_2e49ab22727274c8a4741625523b639f.jpg
РИА Новости

Депутат рассказал о саботировании в регионах запрета на контактные зоопарки

03:37 07.11.2019 (обновлено: 09:52 07.11.2019)
295
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбщение с кошачьим лемуром в контактном зоопарке
Общение с кошачьим лемуром в контактном зоопарке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Российские регионы пытаются сорвать запрет контактных зоопарков с января 2020 года, по-прежнему не ведется работа по созданию приютов для животных, в связи с чем региональным властям грозит неприятный разговор с надзорными ведомствами, заявил глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов.
Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в декабре 2018 года, через 8 лет после внесения; в конце 2018 года он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон предусматривает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее. Закон также вводит запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, вводятся правила выгула, в том числе потенциально опасных пород собак, полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом и предусматривается создание специальных приютов.
"Судьба животных из контактных зоопарков должна быть очень понятной и прозрачной. Они все должны перейти в региональные реабилитационные центры для диких животных, в региональные приюты для диких животных. Кто может быть возвращен в естественную среду обитания – должен быть возвращен. Однако проблема в том, что мы не видим этой работы в регионах... Регионы, видимо, ждут, что они сейчас сорвут все сроки, и мы что-то отменим. Но мы не собираемся ничего отменять", - сказал Бурматов в интервью РИА Новости.
Глава думского комитета уточнил, что власти регионов не ведут никакой работы по строительству приютов для бездомных и диких животных. При этом, по его словам, не может быть и речи о переносе сроков вступления в силу положений закона.
Пожар
19 сентября, 23:54РИА Новости
Пожарные спасли животных из контактного зоопарка в горящем ТЦ в Грозном
"Значит, придут надзорные ведомства, будут закономерно у мэров городов спрашивать: где приюты муниципальные, что создано, почему не создано и так далее. Разговор, я думаю, будет не из приятных", - заключил он.
Бурматов добавил, что на данный момент правительством РФ подготовлены только восемь из 14 подзаконных актов, необходимых для полноценной работы закона об ответственном обращении с животными в РФ. При этом, по его оценке, большинство подготовленных актов "оставляют очень большое пространство для злоупотребления": например, оставляют возможность работы шапито, которые запрещены законом. А требования к муниципальным приютам, порядок лицензирования цирков и зоопарков, требования к порядку дрессировки, по его словам, до сих пор не прописаны в соответствующих документах.
Мышь
5 августа, 11:42РИА Новости
В контактном зоопарке в Челябинске погибли десять животных
411062
Обсудить 3
Госдума РФЕдиная РоссияВладимир БурматовВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
Денис Лисов, который вывез детей из Швеции, вернется в Хабаровск в субботу
Штаб-квартира SWIFT в Брюсселе, Бельгия
SWIFT назвала признаки подозрительной транзакции
Кинорежиссер Андрей Тарковский
На аукционе продадут редкий сценарий к "Зеркалу" Тарковского
Здание аэропорта Шереметьево
Первые дроны могут появиться в российских аэропортах в 2021 году
Генеральная репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. 5 ноября 2019
Стало известно, как метеоролог сумел предсказать облака на параде 1941 года
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Исследование выявило наиболее закредитованную группу россиян
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
"Роскосмос" отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену "Зениту"
Здание Счетной палаты РФ в Москве
Счетная палата прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета
Американский истребитель F-16 в небе
Американский истребитель потерял учебную ракету во время полета над Японией
Гуманитарный конвой МЧС РФ в Донецке
МЧС России отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей
Бойцы сил Правительства национального согласия Ливии во время столкновений с армией Халифы Хафтара
В МИД назвали сообщения о российских наемниках в Ливии домыслами
LIVE: Марш в честь 78-летия военного парада 7 ноября 1941 года
Марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года. Прямая трансляция
Здание правительства РФ
Кабмин обсудит выделение регионам 14 миллиардов рублей в рамках нацпроекта
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк хочет запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом
Банкноты номиналом 5 долларов США
Эксперт назвал объем несанкционированных операций со счетами юрлиц в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
11:04Эрдоган запросил возможность телефонного разговора с Путиным, заявил Ушаков
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
Лента новостейМолния