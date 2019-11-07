В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Снос украинскими радикалами в Снос украинскими радикалами в Одессе барельефа прославленного советского полководца, маршала Георгия Жукова показывает, как Западу удалось "переформатировать" сознание местной молодежи в собственных интересах, Россия должна это учитывать и популяризировать историческую правду, но делать это нешаблонными способами, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Барельеф Жукова радикальные националисты снесли со здания Приморского военкомата в Одессе 31 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся "националистическим угаром".

Произошедшее, по словам Мягкова, стало примером того, как действуют молодые люди со "стертой" памятью о событиях общего прошлого.

Глава РВИО напомнил, что на средства различных западных фондов на Украине издавались учебники истории, в которых намеренно искажались факты, благодаря чему Западу удалось "целенаправленно переформатировать сознание украинской молодежи".

"Россия в этой связи должна более активно проводить свою историческую политику - и не только у нас в стране, но и за рубежом. Надо говорить о наших ценностях, говорить о том, что связывало наши народы, приводить примеры", - отметил научный директор РВИО, указав, что это "надо делать нешаблонными методами".

По словам Мягкова, изданий новых книг или очередных журналов будет уже мало. "Мы никуда не уйдем от того, что большинство молодежи сейчас обладает клиповым сознанием, способностью воспринимать лишь небольшие объемы информации в течение короткого времени", - пояснил собеседник агентства.