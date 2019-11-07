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РИА Новости

В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе

03:07 07.11.2019 (обновлено: 09:14 07.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДоктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Снос украинскими радикалами в Одессе барельефа прославленного советского полководца, маршала Георгия Жукова показывает, как Западу удалось "переформатировать" сознание местной молодежи в собственных интересах, Россия должна это учитывать и популяризировать историческую правду, но делать это нешаблонными способами, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Барельеф Жукова радикальные националисты снесли со здания Приморского военкомата в Одессе 31 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся "националистическим угаром".
Произошедшее, по словам Мягкова, стало примером того, как действуют молодые люди со "стертой" памятью о событиях общего прошлого.
Глава РВИО напомнил, что на средства различных западных фондов на Украине издавались учебники истории, в которых намеренно искажались факты, благодаря чему Западу удалось "целенаправленно переформатировать сознание украинской молодежи".
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"Россия в этой связи должна более активно проводить свою историческую политику - и не только у нас в стране, но и за рубежом. Надо говорить о наших ценностях, говорить о том, что связывало наши народы, приводить примеры", - отметил научный директор РВИО, указав, что это "надо делать нешаблонными методами".
По словам Мягкова, изданий новых книг или очередных журналов будет уже мало. "Мы никуда не уйдем от того, что большинство молодежи сейчас обладает клиповым сознанием, способностью воспринимать лишь небольшие объемы информации в течение короткого времени", - пояснил собеседник агентства.
Как считает научный директор РВИО, новые выставки должны быть мультимедийными, а приводимые в них факты должны быть "в наглядной форме доступны российской и зарубежной молодежи".
Барельеф маршалу Жукову сносят со здания Приморского военкомата в Одессе
Вчера, 17:51РИА Новости
В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
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Георгий ЖуковОдессаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)МИД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
В независимой стране снесли памятник: ужас ,трагедия! Они не выполняют идеологическую линию и патриотизм единой россии.Проснитесь ,нет Украины советской.
7 ноября, 07:03
nnatasha.alimova
2010114
а мы давно проснулись не переживай. Главное запомнить, вычислить и зафиксировать этих деятелей..придет время всем вернем и раздадим по заслугам за память оскверненную..
7 ноября, 07:14
Мария Заказчикова
1500011
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