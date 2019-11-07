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РИА Новости

Кабмин обсудит законопроект об отказе от бумажных лицензий для бизнеса

00:30 07.11.2019 (обновлено: 02:34 07.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит поправки в законопроект об отказе от бумажных лицензий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) и переводе их на электронное лицензирование, сообщила пресс-служба кабинета министров.
В начале марта текущего года Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на перевод лицензирования в электронную форму и отказ от бумажных лицензий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).
Согласно законопроекту предусматривается внедрение "реестровой модели" в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. Вместо выдачи бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в реестр лицензий. За получение выписки из такого реестра в электронной форме госпошлина взиматься не будет. При этом свободный доступ к содержащимся в таком реестре сведениям сохранится.
"Проект поправок предусматривает изменение законопроекта в части однозначного закрепления статуса реестра лицензий в качестве первоисточника юридически значимых сведений в сфере лицензирования", - говорится в сообщении.
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Также правительство обсудит внесение в законопроект поправки о том, что выписка из реестра лицензий должна иметь штрихкод, содержащий адрес страницы в интернете с записью о предоставленной лицензии. Как отмечается, эта новация облегчит доступ граждан к реестровой записи.
Кроме того, проект поправок предполагает исключение из ряда федеральных законов информации о предоставлении бумажной лицензии, а также установление единообразного порядка направления заявлений, связанных с лицензионной деятельностью.
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