В Чили требуют ареста карабинера, открывшего огонь в женском лицее Сантьяго

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноя - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Чили выдала орден на арест карабинера, который открыл огонь в лицее для девочек и ранил двух из них, сообщает радио BioBioChile со ссылкой на прокуратуру Сантьяго.

Ему вменяется в вину незаконное применение силы и неправомерное использование сдерживающих средств.

Инцидент произошел 5 ноября, когда в одном из лицеев Сантьяго потребовалось вмешательство полиции в связи с протестами, которые проводили ученики. Однако, как сообщают свидетели, войдя в здание, карабинеры открыли огонь, в результате ранение дробью получили две несовершеннолетние. Также есть подозрения, что представители правопорядка применили слезоточивый газ и избивали учениц.

Ранее граждане и правозащитные организации не раз заявляли о превышении полномочий и излишнем применении силы со стороны правоохранительных органов во время протестов в стране.

Президент Чили обещал, что каждый случай будет тщательно расследован.