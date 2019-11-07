Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T01:40Z
https://ria.ru/20191107/1560656136.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156018/20/1560182036_0:325:2831:1917_1036x0_80_0_0_7f1ebcb5bd925b402948bb9745b49625.jpg
РИА Новости

В Чили требуют ареста карабинера, открывшего огонь в женском лицее Сантьяго

01:40 07.11.2019
233
© REUTERS / Ivan AlvaradoМассовые протесты в Чили
Массовые протесты в Чили
© REUTERS / Ivan Alvarado
Массовые протесты в Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноя - РИА Новости. Прокуратура Чили выдала орден на арест карабинера, который открыл огонь в лицее для девочек и ранил двух из них, сообщает радио BioBioChile со ссылкой на прокуратуру Сантьяго.
Ему вменяется в вину незаконное применение силы и неправомерное использование сдерживающих средств.
Инцидент произошел 5 ноября, когда в одном из лицеев Сантьяго потребовалось вмешательство полиции в связи с протестами, которые проводили ученики. Однако, как сообщают свидетели, войдя в здание, карабинеры открыли огонь, в результате ранение дробью получили две несовершеннолетние. Также есть подозрения, что представители правопорядка применили слезоточивый газ и избивали учениц.
Ранее граждане и правозащитные организации не раз заявляли о превышении полномочий и излишнем применении силы со стороны правоохранительных органов во время протестов в стране.
Массовые протесты в Чили
5 ноября, 05:06РИА Новости
В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
Президент Чили обещал, что каждый случай будет тщательно расследован.
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
111013
Обсудить 0
ЧилиВ мире
Рекомендуем
Силы безопасности Буркина-Фасо
СМИ: в результате нападения на конвой в Буркина-Фасо погибли 37 человек
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
В Госдепе заявили, что преемник аль-Багдади "не протянет долго"
Гидрографический катер-катамаран Михаил Казанский готовят к спуску на воду на Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области
ВМФ передадут гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский"
Автодорога в Танзании
В Танзании пройдет саммит глав МИД стран Северной Европы и Африки
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата прокомментировала исполнение бюджета в январе-сентябре
Страница социальной сети Twitter
Двух экс-работников Twitter обвинили в "шпионаже-лайт" на Саудовскую Аравию
Видео момента взрыва Mercedes в Киеве
В Киеве при взрыве Mercedes погиб один человек, еще двое пострадали
Здание Счетной палаты РФ в Москве
Счетная палата прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета
Самоходная установка Бук-М3
Под Каиром зенитчики России и Египта провели боевые учения ПВО
Акция протеста в Барселоне
В Испании объяснили позицию Британии в ситуации с каталонским политиком
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Зеленский трижды оконфузился во время брифинга в Харькове
Зеленский трижды оконфузился во время обсуждения работы "Укроборонпрома"
Генеральная репетиция марша, посвященного 78-й годовщине военного парада 1941 года на Красной площади. 5 ноября 2019
Стало известно, как метеоролог сумел предсказать облака на параде 1941 года
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе сравнили конституционный комитет Сирии с "потемкинской деревней"
Сотрудники полиции в США
При стрельбе в закусочной в США погиб человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
11:04Ушаков подтвердил подготовку разговора Путина и Эрдогана
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
Лента новостейМолния