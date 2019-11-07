Носки Майкла Джексона могут продать за миллион долларов

Носки Майкла Джексона из личной коллекции его менеджера Фрэнка Дилео

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Знаменитые носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил лунную походку, выставили на . Знаменитые носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил лунную походку, выставили на аукционе Gotta Have Rock and Roll, сообщает Daily Mail.

Стартовая цена — 100 тысяч долларов, но организаторы торгов ожидают, что она поднимется до одного или двух миллионов долларов.

Майкл отдал эти, созданные модельером Биллом Уиттеном, усеянные стразами носки своему менеджеру Фрэнку Дилео вместе с благодарственным письмом за проведение успешного тура Victory Tour (1984 год).

В список лотов вошло пятьдесят предметов из личной коллекции Дилео, которые он собрал за годы работы с Джексоном. Есть возможность купить платиновый и золотой диск Thriller с автографом, посмертный сборник This Is It, ставший мультиплатиновым, и другие уникальные вещи.

Аукцион будет проходить с 13 по 22 ноября.

Майкл Джексон впервые выступил в сверкающих носках в марте 1983 года, когда исполнял песню Billie Jean на шоу, посвященном 25-летию звукозаписывающей компании Motown Records.