Носки Майкла Джексона могут продать за миллион долларов

. Знаменитые носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил лунную походку, выставили на аукционе Gotta Have Rock and Roll, сообщает Daily Mail.

В список лотов вошло пятьдесят предметов из личной коллекции Дилео, которые он собрал за годы работы с Джексоном. Есть возможность купить платиновый и золотой диск Thriller с автографом, посмертный сборник This Is It, ставший мультиплатиновым, и другие уникальные вещи.