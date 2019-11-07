Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T12:47Z
https://ria.ru/20191107/1560649591.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156064/86/1560648693_0:379:1200:1054_1036x0_80_0_0_3ce3b0bfbea44189e6f5767014c03ad6.jpg
РИА Новости
Культура

Носки Майкла Джексона могут продать за миллион долларов

12:47 07.11.2019
946
© Фото : Gotta Have Rock and RollНоски Майкла Джексона из личной коллекции его менеджера Фрэнка Дилео
Носки Майкла Джексона из личной коллекции его менеджера Фрэнка Дилео
© Фото : Gotta Have Rock and Roll
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Знаменитые носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил лунную походку, выставили на аукционе Gotta Have Rock and Roll, сообщает Daily Mail.
Стартовая цена — 100 тысяч долларов, но организаторы торгов ожидают, что она поднимется до одного или двух миллионов долларов.
Майкл отдал эти, созданные модельером Биллом Уиттеном, усеянные стразами носки своему менеджеру Фрэнку Дилео вместе с благодарственным письмом за проведение успешного тура Victory Tour (1984 год).
© Фото : Gotta Have Rock and RollПисьмо Майкла Джексона к Фрэнку Дилео
Письмо Майкла Джексона к Фрэнку Дилео
© Фото : Gotta Have Rock and Roll
Письмо Майкла Джексона к Фрэнку Дилео
В список лотов вошло пятьдесят предметов из личной коллекции Дилео, которые он собрал за годы работы с Джексоном. Есть возможность купить платиновый и золотой диск Thriller с автографом, посмертный сборник This Is It, ставший мультиплатиновым, и другие уникальные вещи.
Аукцион будет проходить с 13 по 22 ноября.
Майкл Джексон впервые выступил в сверкающих носках в марте 1983 года, когда исполнял песню Billie Jean на шоу, посвященном 25-летию звукозаписывающей компании Motown Records.
Тогда же он исполнил и лунную походку, которая стала одной из самых популярных танцевальных техник в мире.
Куртка Оливии Ньютон-Джон
4 ноября, 01:27Культура
Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
682115
КультураСтиль жизниНовости культурыМайкл Джексон
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон перечислил сценарии развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
Лента новостейМолния