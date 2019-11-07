Процедура выборов в Национальное собрание Белоруссии

Согласно Конституции Белоруссии (1994), представительным и законодательным органом страны является парламент (Национальное собрание).

Он состоит из двух палат: Палаты представителей (нижняя палата) и Совета республики (верхняя палата).

Состав Палаты представителей – 110 депутатов, которые избираются на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании.

Совет республики является палатой территориального представительства. От каждой области и города Минска тайным голосованием избираются на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня каждой области и города Минска по восемь членов Совета республики. Восемь членов Совета республики назначаются президентом.

Срок полномочий парламента – четыре года.

Для проведения выборов депутатов палаты представителей на территории Белоруссии образуется 110 избирательных округов. От каждого избирательного округа избирается один депутат.

Депутатом палаты представителей может быть гражданин Белоруссии, достигший 21 года, постоянно проживающий в республике.

Не допускается совмещение обязанностей депутата палаты представителей с одновременным занятием должности президента Белоруссии либо судьи.

Депутат палаты представителей не может быть одновременно членом Совета республики, депутатом местного Совета депутатов.

Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 70 дней и заканчивается за 40 дней до выборов. Гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты палаты представителей только по одному избирательному округу.

Кандидаты в члены палаты представителей могут выдвигаться политическими партиями, трудовыми коллективами, инициативными группами граждан, состоящими не менее чем из десяти избирателей.

Политическая партия, трудовой коллектив или группа граждан могут выдвинуть в каждом избирательном округе только одного кандидата в депутаты. Кандидата, выдвигаемого группой избирателей, должны поддержать не менее тысячи избирателей, проживающих на территории данного избирательного округа.

Политическая партия, трудовой коллектив, выдвинувшие кандидата в депутаты, имеют право не позднее чем за пять дней до дня выборов отменить свое решение о выдвижении кандидата в депутаты.

Информация о кандидатах, дате и месте голосования должны быть представлены избирателям за 10 дней до даты выборов.

Правом голосовать на выборах депутатов обладают граждане Белоруссии, достигшие 18 лет. В голосовании не принимают участия лица, содержащиеся под стражей.

В день выборов голосование проводится с 8.00 до 20.00.

В течение пяти дней до даты выборов может быть проведено досрочное голосование, в котором избиратели могут участвовать без какого-либо официального обоснования. Досрочные выборы проводятся в назначенный день с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 в присутствии не менее двух членов участковой комиссии.

Для того чтобы выборы были признаны состоявшимися, количество участников голосования должно превысить 50-процентный порог явки.

В бюллетень в алфавитном порядке включаются все зарегистрированные кандидаты в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, партийной принадлежности и т.д. Справа от данных о каждом кандидате помещается пустой квадрат. В конце перечня кандидатов помещается строка "против всех кандидатов".

В день выборов избиратель приходит на участок и предъявляет документ, удостоверяющий личность, получает бюллетень, расписывается в соответствующей графе списка избирателей, и отправляется в кабину для голосования.

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину или комнату для тайного голосования лицо, которому он доверяет.

Каждый избиратель имеет только один голос. Он ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от фамилии того кандидата, за которого он голосует, а затем опускает бюллетень в ящик для голосования.

Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При проведении голосования по одной кандидатуре кандидат считается избранным, если он получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Центральная комиссия не позднее чем в трехдневный срок со дня установления итогов выборов должна направить в печать для опубликования сообщение об итогах выборов депутатов палаты представителей и список депутатов, избранных по каждому избирательному округу, с указанием их данных.

Повторные выборы в палату представителей проводятся в том случае, если по избирательному округу выборы были признаны несостоявшимися или недействительными, если баллотировался только один кандидат, который не набрал необходимого количества голосов избирателей, а также в случае выбытия всех кандидатов в депутаты. Они назначаются Центральной комиссией не позднее чем за три месяца до их проведения.

Членом Совета республики может быть гражданин Белоруссии, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет.

Кандидатами в члены Совета республики не могут быть выдвинуты граждане, не имеющие права в соответствии с законодательством Белоруссии занимать должности в государственных органах и иных государственных организациях в связи с наличием судимости.

Член Совета республики не может быть одновременно президентом республики, депутатом палаты представителей, членом правительства, судьей.Выдвижение кандидатов начинается за 90 дней и заканчивается за 60 дней до окончания полномочий верхней палаты действующего созыва.

Право выдвижения кандидатов в члены Совета республики принадлежит президиумам местных Советов депутатов базового уровня и соответствующим исполнительным комитетам – районным, городским, а в городе Минске – президиуму Минского городского Совета депутатов и Минскому городскому исполнительному комитету. В совместном заседании этих органов должны участвовать не менее двух третей от состава соответствующего президиума Совета депутатов и исполнительного комитета.

Президиум районного, городского (города областного подчинения) Совета депутатов и соответствующий исполнительный комитет могут выдвинуть только одного кандидата.

При этом один и тот же кандидат может быть выдвинут несколькими президиумами районных, городских Советов депутатов и соответствующими исполнительными комитетами.

Не позднее чем за 35 дней до окончания полномочий Совета республики созывается заседание депутатов местных Советов депутатов базового уровня области, депутатов Минского городского Совета депутатов по выборам членов Совета республики.

На заседании проводится обсуждение кандидатов в члены Совета республики.

Кандидаты выступают на заседании с программой предстоящей деятельности.

Каждый депутат, участвующий в работе заседания, имеет право задавать вопросы кандидату в члены Совета республики, высказывать свое мнение, агитировать за или против выдвинутой кандидатуры.

Кандидат в члены Совета республики на заседании может снять свою кандидатуру.

На заседании принимается решение о включении кандидатов в члены Совета республики в бюллетень для голосования.

Для организации тайного голосования по выборам членов Совета республики и определения его результатов депутаты, участвующие в заседании, избирают из своего состава счетную комиссию, состоящую из 9-15 членов. В ее состав не могут входить кандидаты в члены Совета республики. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее состава.

Бюллетени для голосования изготавливаются в количестве, соответствующем числу участников заседания. В бюллетень в алфавитном порядке включаются кандидаты в члены Совета республики с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и т.д. Справа от данных о каждом кандидате помещается пустой квадрат, в конце перечня – строка "Против всех кандидатов".

Выборы проводятся в специально отведенном для этого помещении с кабинами или комнатами для тайного голосования. Время, место и порядок проведения голосования устанавливаются счетной комиссией и объявляются ее председателем.

Каждый участник заседания голосует лично.

Бюллетени выдаются членами счетной комиссии в соответствии со списком депутатов, принимающих участие в работе заседания, при предъявлении депутатом его депутатского удостоверения. При получении бюллетеня депутат должен поставить подпись в списке депутатов.

При голосовании депутат заходит в кабину или комнату для голосования и ставит любой знак в не более чем восьми пустых квадратах, расположенных справа от фамилий тех кандидатов, за которых он голосует.

Если в бюллетень внесена фамилия только одного кандидата, то при голосовании участник ставит любой знак в квадрате под словом "за", а при голосовании против кандидата ставит любой знак в квадрате под словом "против". После этого депутат опускает заполненный бюллетень в ящик для голосования.

Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов депутатов, принявших участие в голосовании.

Если выборы были признаны недействительными, то повторные выборы проводятся в срок, установленный Центральной комиссией.

Сообщение об итогах выборов направляется Центральной комиссией в печать для опубликования не позднее чем в трехдневный срок со дня установления результатов голосования. Каждому избранному члену Совета республики выдается удостоверение об избрании