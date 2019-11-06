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РИА Новости
Вологодская область

Прибрежным улицам Вологды грозит затопление, заявили власти региона

18:20 06.11.2019 (обновлено: 15:44 11.11.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Вологодской областиПодтопления в Вологодской области
Подтопления в Вологодской области
© Фото : ГУМЧС России по Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Власти Вологодской области, где в 13-ти районах введен режим ЧС из-за подтоплений и отключений электричества в связи с непогодой, опасаются затопления прибрежных улиц Вологды, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщал губернатор Олег Кувшинников, аномальная погода в Вологодской области привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах. Режим ЧС введен в 13 районах: Вологодском, Череповецком, Устюженском, Шекснинском, Междуреченском, Сямженском, Усть-Кубинском, Тотемском, Бабаевском, Никольском, Кичменгско-Городецком, Нюксенском и Бабушкинском районах, а в областном центре действует режим повышенной готовности.

"По оценкам синоптиков, в настоящее время наибольшее опасения вызывает обстановка на реках Вологодского, Грязовецкого и Междуреченского районов. Так, уровень воды в реке Вологда приблизился к отметке затопления прибрежных улиц города", - говорится в сообщении.

В Вологде и Вологодском районе сезонная норма осадков, выпавших 4-6 ноября, превышена почти в 2,5 раза. Всего в зоне паводка находятся 5 населенных пунктов Вологодского района, где при необходимости проводится эвакуация населения.
"Для пресечения фактов мародерства и вандализма покинутые дома взяты под усиленную охрану сотрудниками полиции и Росгвардии. По поручению губернатора в режиме постоянной готовности находится вертолет санитарной авиации, который в случае необходимости готов вылететь в любую точку области для эвакуации людей", - информирует пресс-служба правительства Вологодской области.
От непогоды пострадала транспортная инфраструктура региона. По данным властей, подтоплен участок Северной железной дороги в Вологде, а из-за размытия автомобильных дорог и мостов нарушено сообщение с тремя населенными пунктами в Шекснинском районе и одним в Устюженском районе. Кроме того, фиксируются большие объемы мокрого снега, а также поваленные деревья на дорогах Вытегорского, Нюксенского и Тарногского районов, в результате чего задерживается движение пригородных автобусов. Для восстановления нормального транспортного сообщения работает больше 500 единиц дорожной техники.
Снегопад
6 ноября, 12:47РИА Новости
Более 170 населенных пунктов Вологодской области остались без света
Также из-за мокрого снега в регионе наблюдаются перебои с электроснабжением. По состоянию на 11.00 мск среды, без электричества оставались 586 населенных пунктов, в которых проживают свыше 28,5 тысяч человек и находится 37 социально-значимых объектов. Над восстановлением электроснабжения в круглосуточном режиме работают 135 бригад и свыше 140 единиц спецтехники компании "Россети Северо-Запад".
Региональные власти отмечают, что в ближайшие сутки рост уровня воды сохранится. При этом его интенсивность снизится в юго-западных и центральный районах и возрастет в восточных районах области.
"Подъем остановится 8-9 ноября за счет понижения температуры на всей области до минус 9, а местами до минус 16 градусов в ночное время", - информирует областная администрация.
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Вологодская областьВологодская область
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