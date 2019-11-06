Восстановлено энергоснабжение 339 населенных пунктов Вологодской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили энергоснабжение 339 населенных пунктов Вологодской области, в которых проживает более 18 тысяч человек, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Ранее сообщалось, что аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС введен в 13 районах: Вологодском, Череповецком, Устюженском, Шекснинском, Междуреченском, Сямженском, Усть-Кубинском, Тотемском, Бабаевском, Никольском, Кичменгско-Городецком, Нюксенском, Бабушкинском районах. В Вологде введен режим повышенной готовности. Без электричества в среду остались 586 населенных пунктов, в которых проживают более 28,5 тысяч человек и находится 37 социально-значимых объектов.

"Сейчас восстановлено электроснабжение в 339 населенных пунктах, в которых проживает свыше 18 тысяч человек. Аварийные бригады энергетиков продолжают работу по устранению последствий ЧП и подключению потребителей", - написал Кувшинников на странице своего официального сообщества в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в настоящее время остаются подтопленными 25 населенных пунктов в Череповецком районе, по три в Вологодском и Грязовецком районах.