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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В мечетях РТ​ начались мероприятия ко дню рождения пророка Мухаммеда

10:48 06.11.2019 (обновлено: 10:49 11.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА,​ ​ 5 ноя – РИА Новости. Мероприятия по случаю Мавлида - дня рождения пророка Мухаммеда - начались в мечетях Татрстана с вечера дружбы народов​ "Наследие предков", организованного совместно с муфтиятом Дагестана, а также​ маджлиса (собрания) в​ казанской мечети "Гаиля", сообщили РИА Новости в пресс-центре Духовного управления мусульман​ ​ Республики Татарстан (ДУМ РТ).
"Казанские мечети приглашают всех желающих​ посмотреть фильмы, а также поучаствовать в видеоконкурсах, прослушать лекции и поучаствовать в викторинах", - отметили в пресс-службе ДУМ РТ.
По словам представителей исламского духовного центра, отдельного внимания заслуживает традиционный​ "КиноМавлид" - театрально-кинематографический проект, в рамках которого состоится премьера фильма "Плацебо" в​ РК "Ривьера" (Концертный Холл "Эрмитаж").
Праздник Мавлид ан-Наби​ в Татарстане по традиции пройдет в Болгаре с участием руководителей ДУМ РТ, региональных властей, а также с многочисленными гостями из российских регионов и зарубежных стран.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеТатарстанОбщество
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