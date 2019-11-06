В мечетях РТ​ начались мероприятия ко дню рождения пророка Мухаммеда

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Мероприятия по случаю Мавлида - дня рождения пророка Мухаммеда - начались в мечетях Татрстана с вечера дружбы народов "Наследие предков", организованного совместно с муфтиятом Дагестана, а также маджлиса (собрания) в казанской мечети "Гаиля", сообщили РИА Новости в пресс-центре Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
"Казанские мечети приглашают всех желающих посмотреть фильмы, а также поучаствовать в видеоконкурсах, прослушать лекции и поучаствовать в викторинах", - отметили в пресс-службе ДУМ РТ.
По словам представителей исламского духовного центра, отдельного внимания заслуживает традиционный "КиноМавлид" - театрально-кинематографический проект, в рамках которого состоится премьера фильма "Плацебо" в РК "Ривьера" (Концертный Холл "Эрмитаж").
Праздник Мавлид ан-Наби в Татарстане по традиции пройдет в Болгаре с участием руководителей ДУМ РТ, региональных властей, а также с многочисленными гостями из российских регионов и зарубежных стран.