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РИА Новости

Ливия согласилась пересмотреть меморандум о миграции, заявили в МВД Италии

22:32 06.11.2019
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© AP Photo / Emilio MorenattiМигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия. 2017 год
Мигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия. 2017 год
© AP Photo / Emilio Morenatti
РИМ, 6 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Правительство национального согласия Ливии выразило готовность пойти навстречу итальянской стороне и пересмотреть меморандум о сотрудничестве по нелегальной миграции, сообщила глава МВД Италии Лучана Ламорджезе.
В феврале 2017 года Италия и Ливия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия нелегальной миграции. Документ предусматривал наращивание сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и контрабандой, усиление границ и предотвращение незаконного их пересечения. Срок действия соглашения истекает в феврале 2020 года.
В среду Ламорджезе выступила в Палате депутатов итальянского парламента, представив "Оперативный гуманитарный план", который Италия намерена передать на обсуждение ливийской стороне.
"В 2017 году "миграционные потоки вызывали тревогу, сегодня они сократились, но падение внимания к динамике миграции и гуманитарным рискам неоправданно. По сравнению с 2017 годом поток мигрантов из Ливии сократился, как и число жертв на море. Меморандум способствовал этим результатам, но также позволил избежать изоляции ливийских властей", - заявила Ламорджезе.
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По ее словам, в новом итальянском плане содержатся предложения по организации гуманитарных коридоров и созданию центров содержания мигрантов под эгидой ООН. Также документ предусматривает усиление контроля над южными ливийскими границами и проекты по оказанию помощи спасательным службам, больницам и школам африканской страны.
"Ливийские коллеги приветствовали предложение Италии и выразил готовность пересмотреть текст меморандума", - сказала министр.
Согласно данным МВД Италии, в 2018 году в Италию по морю прибыли 23 тысячи мигрантов, тогда как в 2017 году их число едва не превысило 120 тысяч.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
Предыдущее правительство Италии, в котором пост главы МВД занимал лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В июне Совмин Италии одобрил законопроект об обеспечении безопасности, который предусматривал дальнейшее усиление мер по борьбе с этим феноменом. Новое правительство страны в начале октября приняло новые меры по противодействию миграции, предусматривающие, в частности, постепенное сокращение до четырех месяцев срок рассмотрения дел о репатриации нелегальных беженцев.
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МигрантыПравительство национального согласия Ливии (ПНС)МВД ИталииЛивияВ мире
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