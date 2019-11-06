Опубликовано видео конфликта актера МХАТ имени Горького с худруком

На кадрах видно, как руководитель театра потянулся к Сахарову, после чего тот выронил из рук мобильный телефон.

"Он меня берет и по щеке похлопывает. Я ему говорю: "Не надо меня трогать". И тут он меня ударяет, царапает щеку, телефон падает!" — рассказал актер.

Конфликт произошел из-за того, что Сахаров хотел попасть на закрытое совещание труппы, на которое его не приглашали.

Актер также утверждает, что Бояков мог напасть на него из-за критической статьи в его адрес, в которой он "много чего написал".

"Он это видел. И мне сказали, что он очень рассержен на меня", – заявил артист.

Сахаров также продемонстрировал справку из поликлиники. В документе указано, что у актера диагностировали поверхностную травму головы, его отправили на рентген.