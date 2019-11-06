Опубликовано видео конфликта актера МХАТ имени Горького с худруком

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Актер МХАТ имени Горького Николай Сахаров снял на видео конфликт с худруком театра Эдуардом Бояковым. Ролик опубликовал Пятый канал.
На кадрах видно, как руководитель театра потянулся к Сахарову, после чего тот выронил из рук мобильный телефон.
"Он меня берет и по щеке похлопывает. Я ему говорю: "Не надо меня трогать". И тут он меня ударяет, царапает щеку, телефон падает!" — рассказал актер.
Конфликт произошел из-за того, что Сахаров хотел попасть на закрытое совещание труппы, на которое его не приглашали.
Актер также утверждает, что Бояков мог напасть на него из-за критической статьи в его адрес, в которой он "много чего написал".
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"Он это видел. И мне сказали, что он очень рассержен на меня", – заявил артист.
Сахаров также продемонстрировал справку из поликлиники. В документе указано, что у актера диагностировали поверхностную травму головы, его отправили на рентген.
Артист планирует подать на худрука суд за "избиение и нанесение травм". В МХАТ назвали поведение Сахарова "провокацией" и пообещали подать на актера ответный иск.