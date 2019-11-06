Фестиваль, посвященный Великому стоянию на Угре, пройдет в Калуге

Брянский ансамбль народной музыки "Ватага" на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году

КАЛУГА, 6 ноя – РИА Новости. Фестиваль "УграФест", посвященный Великому стоянию на Угре в 1480 году, пройдет в Фестиваль "УграФест", посвященный Великому стоянию на Угре в 1480 году, пройдет в Калуге 8-10 ноября, в программе - исторические лекции, книжная ярмарка, встреча с известной писательницей Марией Семеновой, выступление рок-группы "Калинов мост".

Как сообщает правительство Калужской области , фестиваль организован в рамках госпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

В среду замминистра внутренней политики и массовых коммуникаций региона Ирина Федорова рассказала журналистам, что в основе концепции праздничного мероприятия лежат важные исторические факты.

"Русские вместе с другими народами нашей страны воевали не с татарами, а с паразитической системой, которую представляла верхушка Большой Орды. Русское государство стало маяком для тюркских и финно-угорских народов. Их государи признали безусловный авторитет Ивана III. Благодаря стоянию на Угре Россия стала великим многонациональным евразийским государством. И в этом заслуга всех народов нашей страны", – подчеркнула замминистра.

Она отметила, что в регионе идет популяризации данной темы: благодаря трудам историков и краеведов в свет выходят книги, рассказывающие о том, что именно здесь, на Угре, Иван III покончил с ордынским игом, в образовательных учреждениях области проходят тематические лекции.

По словам организаторов, фестиваль будет интересен людям разных возрастов. В первый день перед гостями выступят творческие коллективы из Москвы, Калуги и Санкт-Петербурга. "Второй день начнется с показа спектакля "Лодка" Калужского областного драматического театра, продолжится выступлением автора серии романов "Волкодав" Марии Семеновой и закончится струнным квинтетом Сергея Сувида", - говорится в сообщении.