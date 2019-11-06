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РИА Новости
Удмуртская Республика

Удмуртские кулинары накормили нижегородцев "бурановскими" лепешками

20:15 06.11.2019
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© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкУгощение на гастрономическом фестивале
Угощение на гастрономическом фестивале
© Sputnik / Амир Исаев
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УФА, 6 ноя - РИА Новости. Удмуртские кулинары на фестивале "Кухни народов России" накормили 2 тысячи жителей Нижнего Новгорода "бурановскими" лепешками и удмуртскими перепечами с разными начинками, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Гастрономический фестиваль "Кухни народов России" прошёл в воскресенье на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде, где повара, рестораторы, фермеры из восьми федеральных округов представили нижегородцам более 150 национальных блюд разных народов.
"Удмуртская кухня – проста и одновременно очень вкусна. Она позволяет посмотреть на привычные для нас продукты с новой стороны. Потому туристы так любят её и с удовольствием пробуют блюда удмуртской кухни на всех фестивалях "Гастрономическая карта России" в разных регионах нашей страны", - сказал Бречалов. Он отметил, что "мобильные печи из Удмуртии проехали с федеральным проектом Ростуризма от юга России до самого края земли – Териберки, а команда из региона в прошлом году в День народного единства представляла регион в Пятигорске.
"А 3 и 4 ноября этого года наши повара пекли вкуснейшие перепечи с разными начинками на главной площади Нижнего Новгорода и накормили больше 2 тысяч гостей. Уверен, каждый, кто попробовал удмуртскую кухню, захочет приехать к нам – погостить у бабушек в Бураново, испечь перепечи в Лудорвае, побывать перед Новым годом в Шаркане в гостях у Тол Бабая на чаепитии, чтобы в полной мере прочувствовать колорит региона", - прокомментировал событие глава Удмуртской республики Александр Бречалов.
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"Бурановские" лепёшки табани готовят из гречишной муки с грибами, укропом, толокном, квашеной капустой и рыжиковым маслом. А удмуртское национальное блюдо перепечи - это открытые пирожки, в качестве начинки может быть мясо, овощи, грибы, рассказали в пресс-службе руководства региона. Перепечи подают с топленым молоком, мясным или грибным бульоном.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловНижний НовгородУдмуртияОбщество
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