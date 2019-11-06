США приветствуют соглашение между сторонами конфликта в Йемене

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. США приветствуют соглашение, достигнутое накануне между сторонами конфликта в Йемене, считают его необходимым компромиссом для урегулирования проблем в стране, заявил госдеп

Во вторник международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из ряда действующих на юге страны организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.

"Мы надеемся, что благодаря этому соглашению все стороны будут работать сообща для прекращения конфликта и достижения мира и стабильности, которых заслуживает народ Йемена ... Вчера правительство Йемена и Переходный совет Южного Йемена продемонстрировали дух компромисса, необходимый со всех сторон для достижения прочного решения (конфликта). Соединенные Штаты настоятельно призывают стороны присоединиться к реализации соглашения. Мы будем и дальше сотрудничать с нашими партнерами в целях обеспечения мира, процветания и безопасности в Йемене", - говорится в заявлении госдепартамента.

Особо в ведомстве отметили роль наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и правительство Саудовской Аравии, президента Йемена и его правительство, а также правительство ОАЭ в содействии заключения этого "важнейшего соглашения, которое будет способствовать усилиям ООН по всеобъемлющему политическому урегулированию".