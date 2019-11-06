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РИА Новости

США приветствуют соглашение между сторонами конфликта в Йемене

19:51 06.11.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. США приветствуют соглашение, достигнутое накануне между сторонами конфликта в Йемене, считают его необходимым компромиссом для урегулирования проблем в стране, заявил госдеп.
Во вторник международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из ряда действующих на юге страны организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.
"Мы надеемся, что благодаря этому соглашению все стороны будут работать сообща для прекращения конфликта и достижения мира и стабильности, которых заслуживает народ Йемена... Вчера правительство Йемена и Переходный совет Южного Йемена продемонстрировали дух компромисса, необходимый со всех сторон для достижения прочного решения (конфликта). Соединенные Штаты настоятельно призывают стороны присоединиться к реализации соглашения. Мы будем и дальше сотрудничать с нашими партнерами в целях обеспечения мира, процветания и безопасности в Йемене", - говорится в заявлении госдепартамента.
Особо в ведомстве отметили роль наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и правительство Саудовской Аравии, президента Йемена и его правительство, а также правительство ОАЭ в содействии заключения этого "важнейшего соглашения, которое будет способствовать усилиям ООН по всеобъемлющему политическому урегулированию".
В августе сепаратисты захватили у правительственных сил госучреждения и военные базы в Адене, объявленном правительством временной столицей Йемена после захвата власти на севере мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами). Саудовская Аравия вмешалась в ситуацию, чтобы примирить бывших союзников по коалиции против хуситов, но правительство Йемена потребовало отхода сил сепаратистов от всех захваченных ими позиций и прекращения участия ОАЭ, поддержавших Переходный совет Южного Йемена, в арабской коалиции. Ранее ОАЭ заявили, что вывели свои войска из Адена после четырех лет участия в войне на стороне йеменского правительства.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 03:55РИА Новости
Помпео обсудил Йемен, Сирию и Ирак с госминистром Саудовской Аравии
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