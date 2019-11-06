Против дебошира, снятого с рейса в Новосибирске, завели уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи Следователи СК по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело за оскорбление и применение силы к полицейским в отношении жителя Омска, которого сняли с авиарейса в Новосибирске

"Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Омска 1984 года рождения, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 октября жители Омска 1984 и 1982 годов рождения в аэропорту "Толмачево" во время следования в автобусе к самолету в состоянии алкогольного опьянения вели себя буйно, грубо и нецензурно бранились. Сотрудники авиакомпании отказали им в полете и вызвали полицейских.

"Прибывшие сотрудники правоохранительных органов попросили проследовать мужчин в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту "Толмачево" для составления протокола об административном правонарушении. В ответ на законные требования один из мужчин 1984 года рождения стал оказывать сопротивление и оттолкнул от себя представителя власти, второй снимал происходящее на камеру сотового телефона", - рассказали в управлении.