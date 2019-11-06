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РИА Новости

Разведка США не прогнозировала падение Берлинской стены, заявил Бейкер

19:39 06.11.2019
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМ. С. Горбачев и Дж. Бейкер в Кремле
М. С. Горбачев и Дж. Бейкер в Кремле
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Разведка США в 1989 году не предполагала, что Берлинская стена может пасть, сообщил бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер, который возглавлял американскую дипломатию в 1989-1992 годах.
"Короткий ответ - нет. Для нас это было таким же сюрпризом… Насколько мне известно, у нас не было заранее никакой информации, никаких разведданных об этом", - сказал он в среду, выступая в Университете Джорджтауна.
По его словам, он хорошо помнит тот день. Бейкер вспоминает, что ему передали записку во время обеда с президентом Филиппин в госдепартаменте, где говорилось, что власти ГДР разрешили гражданам свободно переходить в Западный Берлин и обратно и что, похоже, стену разбирали.
"Я поднял тост за это, извинился, и направился в Белый дом на встречу с президентом (Джорджем) Бушем, чтобы обсудить, каким будет наш ответ", - сказал Бейкер.
Мемориальный комплекс Берлинская стена в Берлине, на Бернауэрштрассе
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По мнению, дипломата, один из уроков, которые можно извлечь из падения стены, это то, что "дипломатия работает", если пользоваться ей правильно.
Бейкер также отметил роль президента СССР Михаила Горбачева, который не разрешил применить силу.
"Еще одно существенное дипломатическое достижение заключалась в том, чтобы объединить Германию в мире и свободе как члена НАТО, несмотря на противодействие наших союзников британцев и французов, и Советского Союза", - добавил экс-госсекретарь.
По его мнению, современным американским политикам следовало бы обратиться к опыту политики Рональда Рейгана и 41-го президента Буша, так как союзы с другими странами важны и сегодня.
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