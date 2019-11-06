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РИА Новости

Новикомбанк последовательно наращивает поддержку проектов диверсификации

19:20 06.11.2019
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МОСКВА, 6 ноя - Пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Стратегической задачей Новикомбанка как опорного банка Госкорпорации Ростех является поддержка проектов диверсификации высокотехнологичных производств ее предприятий.
За 9 месяцев 2019 года общий объем финансирования, предоставленного Новикомбанком на эти цели, достиг 155 миллиардов рублей, количество проектов приблизилось к 50.
Средства направлены на разработку и производство гражданских самолётов и вертолётов, на строительство и поставку оборудования для перинатальных центров, электростанций, исполнение энергосервисных контрактов, развитие транспортной инфраструктуры, повышение комфортности городской среды в рамках проектов "Умный город" и "Безопасный город", освоение производства высокотехнологичной гражданской продукции.
В своей стратегии многопрофильная промышленная корпорация анонсировала амбициозную задачу – нарастить долю гражданской продукции в выручке до 50% к 2025 году, на данный момент эта задача выполняется с опережением – доля гражданской продукции в общем объеме выручки Ростеха достигла 30%.
"Это действительно сложный и масштабный проект, для качественной реализации которого нужна слаженная работа всех участников – государственных институтов, финансовых организаций, институтов развития и корпораций. По сути, диверсификация предприятий ОПК – это национальный проект, который мы должны выполнить максимально эффективно", - отмечал ранее замглавы Ростеха Максим Выборных.
"Поддержка программ по диверсификации предприятий является одним из самых значимых направлений в деятельности Новикомбанка сегодня. Важно не просто предоставить необходимое финансирование, нужно оценить и предложить наилучшие варианты для реализации поставленных задач. Ведь цель заключается не в том, чтобы формально нарастить долю гражданской продукции в выручке предприятий. Задача гораздо сложнее и амбициознее – мы должны создать качественную и конкурентоспособную продукцию. Именно в таком ракурсе Новикомбанк и оказывает поддержку данным проектам", - подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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