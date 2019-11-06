В Госдуме сопоставят стоимость электроэнергии в России и за рубежом

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Госдума запросила у министерства энергетики России сравнительную информацию о тарифах на электроэнергию в разных странах, данные будут получены в ближайшее время, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
В среду в Думе состоялся "правительственный час" главы Минэнерго Александра Новака. В ходе "правчаса" Володин предложил Новаку обсудить распределение поступлений по налогу на прибыль, уплачиваемого производителями электроэнергии.
Мы говорили также о необходимости предоставления Государственной думе информации по ценообразованию. И нам крайне важно узнать это из первоисточника для того, чтобы отмести в будущем разговоры о том, что у нас стоимость электроэнергии выше, чем за рубежом. Учитывая, что министр сказал об это совершенно убежденно, что наша электроэнергия дешевле, мы запросили информацию.
Спикер Госдумы рассчитывает, что депутаты получат информацию от министерства в течение недели.
"Думаю, что в течение недели (данные будут получены), так как проблем с этой информацией нет, мы ее дополнительно обсуждали... На следующей неделе мы ее точно получим", - сказал Володин.