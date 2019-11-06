Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T19:33Z
https://ria.ru/20191106/1560649400.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155104/01/1551040175_0:0:2537:1427_1036x0_80_0_0_00be6c844763ee281d607d4f3dde8844.jpg
РИА Новости

В Госдуме сопоставят стоимость электроэнергии в России и за рубежом

19:19 06.11.2019 (обновлено: 19:33 06.11.2019)
4709
© РИА Новости / Антон ДенисовЭлектронный многотарифный электросчетчик
Электронный многотарифный электросчетчик
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Госдума запросила у министерства энергетики России сравнительную информацию о тарифах на электроэнергию в разных странах, данные будут получены в ближайшее время, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
В среду в Думе состоялся "правительственный час" главы Минэнерго Александра Новака. В ходе "правчаса" Володин предложил Новаку обсудить распределение поступлений по налогу на прибыль, уплачиваемого производителями электроэнергии.

Мы говорили также о необходимости предоставления Государственной думе информации по ценообразованию. И нам крайне важно узнать это из первоисточника для того, чтобы отмести в будущем разговоры о том, что у нас стоимость электроэнергии выше, чем за рубежом. Учитывая, что министр сказал об это совершенно убежденно, что наша электроэнергия дешевле, мы запросили информацию.

Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Вячеслав Володин
спикер Госдумы
Спикер Госдумы рассчитывает, что депутаты получат информацию от министерства в течение недели.
"Думаю, что в течение недели (данные будут получены), так как проблем с этой информацией нет, мы ее дополнительно обсуждали... На следующей неделе мы ее точно получим", - сказал Володин.
Почтовое извещение о задолженности по оплате электроэнергии
Вчера, 12:42РИА Недвижимость
Проштрафиться по полной: чем опасны долги за коммуналку
198621238
Обсудить 8
Министерство энергетики РФГосдума РФАлександр НовакВячеслав ВолодинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Рабочий на газовой станции на Украине
Эксперт назвал вариант транзита газа, удобный для России и Украины
Маруся Зверобой
Украинская националистка назвала условия для "победы" Киева над Москвой
Панорама Катании
Власти сицилийского города объявили о бесплатной раздаче домов
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Лоты-миллионеры лондонских торгов Sotheby's
Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками
Скриншот instagram-сториз пользователя toons_n_spoons
У 19-летней дочери Гузеевой обнаружили опухоль
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Группа ABBA
Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин
Совфед потребует от комиссии Госдумы дать оценку словам Рашкина о Воробьеве
Участник марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16Суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
11:14Саперы обезвредили снаряд от гранатомета, найденный в новой Москве
11:13В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
11:11Швыдкой получил в Японии орден Восходящего солнца
11:09Мосгорсуд оставил в СИЗО Чирцова, толкнувшего полицейского
11:09Регионы получают недостаточно денег на пожарную технику, считает депутат
11:07Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
11:04Ушаков подтвердил подготовку разговора Путина и Эрдогана
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
Лента новостейМолния