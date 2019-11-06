В Госдуме сопоставят стоимость электроэнергии в России и за рубежом

Мы говорили также о необходимости предоставления Государственной думе информации по ценообразованию. И нам крайне важно узнать это из первоисточника для того, чтобы отмести в будущем разговоры о том, что у нас стоимость электроэнергии выше, чем за рубежом. Учитывая, что министр сказал об это совершенно убежденно, что наша электроэнергия дешевле, мы запросили информацию.